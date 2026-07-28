أسباب ظهور الثعابين في الشوارع والمناطق الراقية.. موسم تزاوج

كشف الدكتور شريف عبدالله، المتخصص في علم الحيوان وسموم الزواحف، أن الثعابين موجودة بشكل طبيعي منذ ملايين السنين، موضحا أن الحديث عن انتشارها بسبب دخول الصيف.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الثعابين من الكائنات ذوات الدم البارد.



وأكد الدكتور شريف عبدالله، المتخصص في علم الحيوان وسموم الزواحف، أن الثعابين تعمل بيات شتوي طوال فصل الشتاء وتكون مخزنة للدهون في هذه الفترة حتى تتحمل البقاء لمدة 4 أشهر.



واختتم أنه في الصيف تخرج من الجحور لتكوين تلك الدهون وتدخل فترة التزاوج ولذلك يكون نشاطها في الصيف، وهذا يزيد فرصة رؤية الإنسان لها في الشوارع والمناطق السكنية والراقية مثل التجمع والتي كانت مناطق صحراوية في السابق.

