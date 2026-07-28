قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من اللعب للتدريب للتعليق .. رحلة متعددة المواهب للراحل علاء متولى عاشق الاتحاد السكندري
موجة حر جديدة تهدد أوروبا.. والحرارة مرشحة للتحرك شرقا خلال أغسطس
شيخ الأزهر لوزير التربية والتعليم : الاعتزاز باللغة العربية ركيزةٌ للحفاظ على الهوية
تطوير تدريس مادة الدين والاستعانة بمحفظي القرآن الكريم الأزهريين لتدريب المعلمين
الأهلي يحصل على حقوق تسويق مباراة برشلونة تلفزيونيًا.. ومنافسة مرتقبة بين القنوات
ظاهرة القبة الحرارية وعلاقتها بحرائق الغابات في أوروبا .. الأرصاد توضح
لو انت من أصحاب المعاشات.. البريد تعلن عن خطة لإنهاء أزمة الزحام
تعزيزا لدوره المحوري.. أيمن البياع مديرًا تنفيذيًا لمركز تحديث الصناعة
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب محافظة شينغهاي بشمال غربي الصين
نائب وزير الصحة: إصلاح ملف حديثي الولادة استثمار في مستقبل مصر
موعد صرف معاشات أغسطس بالزيادة
الأردن يسقط طائرة مسيرة بعد اختراق مجاله الجوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسباب ظهور الثعابين في الشوارع والمناطق الراقية.. موسم تزاوج

الثعابين
الثعابين
البهى عمرو

كشف الدكتور شريف عبدالله، المتخصص في علم الحيوان وسموم الزواحف، أن الثعابين موجودة بشكل طبيعي منذ ملايين السنين، موضحا أن الحديث عن انتشارها بسبب دخول الصيف.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الثعابين من الكائنات ذوات الدم البارد.


وأكد الدكتور شريف عبدالله، المتخصص في علم الحيوان وسموم الزواحف، أن الثعابين تعمل بيات شتوي طوال فصل الشتاء وتكون مخزنة للدهون في هذه الفترة حتى تتحمل البقاء لمدة 4 أشهر.


واختتم أنه في الصيف تخرج من الجحور لتكوين تلك الدهون وتدخل فترة التزاوج ولذلك يكون نشاطها في الصيف، وهذا يزيد فرصة رؤية الإنسان لها في الشوارع والمناطق السكنية والراقية مثل التجمع والتي كانت مناطق صحراوية في السابق.
 

الثعابين الزواحف سموم الزواحف الصيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد خلال ساعات

خلال المشاجرة

تطور جديد في مشاجرة «جناين الملاحة» بالإسماعيلية.. الزوج يطلق زوجته داخل القسم

خبرز التموين

يطبق أول أغسطس.. ما هو نظام الخصم المباشر لدعم الخبز؟

سعر الذهب اليوما

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-7-2026.. بكام عيار 21؟

النوم بعد الفجر

لماذا حذر رسول الله من النوم بعد صلاة الفجر؟.. لـ9 أسباب فانتبه

ترشيحاتنا

4 آداب يجب الحفاظ عليها أثناء الوجود في المصايف

4 آداب يجب الحفاظ عليها أثناء الوجود في المصايف.. الإفتاء توضحها

علي جمعة

علي جمعة: أعظم أبواب تزكية النفس حفظ اللسان وصيانة السمع

دعاء الصباح للرزق وتيسير الأمور

دعاء الصباح للرزق وتيسير الأمور.. ردده الآن يفتح أبواب الخير والبركة

بالصور

رومانسية كندة علوش رفقة عمرو يوسف على البحر

كندة علوش و عمرو يوسف
كندة علوش و عمرو يوسف
كندة علوش و عمرو يوسف

بالأبيض الملفت.. روجينا تثير الجدل من الساحل الشمالي

روجينا من الساحل الشمالى
روجينا من الساحل الشمالى
روجينا من الساحل الشمالى

رينج روفر تفتح صفحة جديدة .. أول GT كهربائية بتصميم غير مسبوق

رينج روفر
رينج روفر
رينج روفر

فيديو

المتهمة بقتل والدتها في الاسكندرية

مشادة مع الجيران بسبب الكاميرات.. فيديو جديد لمحامية الإسكندرية المتهمة بقتل والدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد