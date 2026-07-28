نظر دعوى تعويض ضد المتهم بسب الفنانة برلنتي فؤاد.. 14 سبتمبر

تنظر المحكمة المدنية المختصة، أولى جلسات دعوى التعويض المدني المقامة من الفنانة برلنتي فؤاد، التي تطالب فيها بإلزام المتهم في واقعة سبها وقذفها بسداد مبلغ 250 ألف جنيه، تعويضًا عما لحق بها من أضرار مادية وأدبية وذلك يوم 14 سبتمبر .

تفاصيل القضية

كان قد صدر حكم نهائي بتأييد إدانة المتهم في قضية السب والقذف، حيث قضت محكمة استئناف مدينة نصر بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقاضي بتغريم المتهم مبلغ 10 آلاف جنيه.

وتستند الفنانة برلنتي فؤاد في دعوى التعويض إلى الحكم الجنائي النهائي، مؤكدة أن ما تعرضت له تسبب في أضرار معنوية وأدبية، الأمر الذي دفعها للمطالبة بتعويض مدني قدره ربع مليون جنيه.