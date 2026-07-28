قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موجة حر جديدة تهدد أوروبا.. والحرارة مرشحة للتحرك شرقا خلال أغسطس
شيخ الأزهر لوزير التربية والتعليم : الاعتزاز باللغة العربية ركيزةٌ للحفاظ على الهوية
تطوير تدريس مادة الدين والاستعانة بمحفظي القرآن الكريم الأزهريين لتدريب المعلمين
الأهلي يحصل على حقوق تسويق مباراة برشلونة تلفزيونيًا.. ومنافسة مرتقبة بين القنوات
ظاهرة القبة الحرارية وعلاقتها بحرائق الغابات في أوروبا .. الأرصاد توضح
لو انت من أصحاب المعاشات.. البريد تعلن عن خطة لإنهاء أزمة الزحام
تعزيزا لدوره المحوري.. أيمن البياع مديرًا تنفيذيًا لمركز تحديث الصناعة
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب محافظة شينغهاي بشمال غربي الصين
نائب وزير الصحة: إصلاح ملف حديثي الولادة استثمار في مستقبل مصر
موعد صرف معاشات أغسطس بالزيادة
الأردن يسقط طائرة مسيرة بعد اختراق مجاله الجوي
وفاة المعلق الرياضي علاء متولى.. وتشييع الجنازة من مسجد العمري بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط عجوز مسن بتهمة ممارسة أعمال الدجل والشعوذة بطنطا والنيابة تأمر بحبسه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

أصدر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز طنطا بفتح باب التحقيق في واقعة سقوط عجوز مسن بتهمه ممارسة أعمال الدجل والشعوذة .

تحرك نيابي عاجل 


كما وجهت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة 


وكان ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحوا في ضبط عجوز مسن يدعي  "رفعت. أ " 59 سنة، لاتهامه بممارسة أعمال السحر والشعوذة بقرية محلة منوف بنطاق دائرة مركز طنطا .


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود شكاوى من الأهالي، ومحضر رسمي حرره الشاب محمود عوني العسال اتهم فيه المذكور بممارسة أعمال السحر والشعوذة.

 

سقوط المتهم 

كما أسفرت التحريات الأمنية عقب تحركها عن ضبط المتهم في مأمورية أمنية برئاسة الرائد  محمد العسال رئيس مباحث مركز شرطة طنطا عن تحريز كتب وأحبار وأقمشة يُشتبه في استخدامها بتلك الأعمال.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

اخبار محافظة الغربية ضبط المتهم ممارسة أعمال الدجل الشعوذه عجوز مسن طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد خلال ساعات

خلال المشاجرة

تطور جديد في مشاجرة «جناين الملاحة» بالإسماعيلية.. الزوج يطلق زوجته داخل القسم

سعر الذهب اليوما

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-7-2026.. بكام عيار 21؟

خبرز التموين

يطبق أول أغسطس.. ما هو نظام الخصم المباشر لدعم الخبز؟

النوم بعد الفجر

لماذا حذر رسول الله من النوم بعد صلاة الفجر؟.. لـ9 أسباب فانتبه

ترشيحاتنا

زلزال

زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جنوب اليابان وإنذار من خطر تسونامي

الثعابين

أسباب ظهور الثعابين في الشوارع والمناطق الراقية.. موسم تزاوج

حرائق الغابات

خبير : حرائق الغابات في أوروبا بلغت مستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية

بالصور

رومانسية كندة علوش رفقة عمرو يوسف على البحر

كندة علوش و عمرو يوسف
كندة علوش و عمرو يوسف
كندة علوش و عمرو يوسف

بالأبيض الملفت.. روجينا تثير الجدل من الساحل الشمالي

روجينا من الساحل الشمالى
روجينا من الساحل الشمالى
روجينا من الساحل الشمالى

رينج روفر تفتح صفحة جديدة .. أول GT كهربائية بتصميم غير مسبوق

رينج روفر
رينج روفر
رينج روفر

فيديو

المتهمة بقتل والدتها في الاسكندرية

مشادة مع الجيران بسبب الكاميرات.. فيديو جديد لمحامية الإسكندرية المتهمة بقتل والدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد