ضبط عجوز مسن بتهمة ممارسة أعمال الدجل والشعوذة بطنطا والنيابة تأمر بحبسه

أصدر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز طنطا بفتح باب التحقيق في واقعة سقوط عجوز مسن بتهمه ممارسة أعمال الدجل والشعوذة .

تحرك نيابي عاجل



كما وجهت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة



وكان ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحوا في ضبط عجوز مسن يدعي "رفعت. أ " 59 سنة، لاتهامه بممارسة أعمال السحر والشعوذة بقرية محلة منوف بنطاق دائرة مركز طنطا .



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود شكاوى من الأهالي، ومحضر رسمي حرره الشاب محمود عوني العسال اتهم فيه المذكور بممارسة أعمال السحر والشعوذة.

سقوط المتهم

كما أسفرت التحريات الأمنية عقب تحركها عن ضبط المتهم في مأمورية أمنية برئاسة الرائد محمد العسال رئيس مباحث مركز شرطة طنطا عن تحريز كتب وأحبار وأقمشة يُشتبه في استخدامها بتلك الأعمال.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.