فرج عامر يعلن فشل انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، فشل صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى نادي بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب عامر عبر صفحته الرسمية فيسبوك:"فشل انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش التركي".

وكان قد كشف أوندر أوزين، المدير الرياضي لنادي بشكتاش التركي، تفاصيل المفاوضات التي جرت مع النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن الاتصالات بين الطرفين وصلت إلى مراحل متقدمة قبل أن تتوقف بسبب الاختلاف حول الجوانب المالية.

وأوضح أوزين، خلال مؤتمر صحفي، أن إدارة بشكتاش بدأت التحرك للتعاقد مع محمد صلاح عقب التعاقد مع المدير الفني الإيطالي فينتشنزو إيتاليانو، ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.