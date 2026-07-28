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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يقترب من خطوة جديدة.. واتفاق مبدئي ينتظر الإعلان الرسمي

صلاح
صلاح
محمد بدران

كشفت تقارير صحفية تركية عن توصل نادي طرابزون سبور إلى اتفاق مبدئي مع النجم المصري محمد صلاح، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكره موقع SportsDigitale التركي، فإن إدارة طرابزون سبور أنهت اتفاقها المبدئي مع محمد صلاح، في انتظار استكمال باقي تفاصيل الصفقة، وعلى رأسها الاتفاق النهائي مع نادي اللاعب، قبل الإعلان الرسمي عن التعاقد.

ولم تكشف التقارير التركية عن مدة التعاقد أو المقابل المالي المتوقع لإتمام الصفقة، إلا أنها أشارت إلى أن المفاوضات شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة بشأن مستقبل محمد صلاح، في ظل ترقب الجماهير لحسم الصفقة بشكل رسمي، سواء بإتمام انتقاله إلى طرابزون سبور أو استمرار مسيرته مع ناديه الحالي.

محمد صلاح الانتقالات الصيفية تركيا

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