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الأهلي يحصل على حقوق تسويق مباراة برشلونة تلفزيونيًا.. ومنافسة مرتقبة بين القنوات
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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يحصل على حقوق تسويق مباراة برشلونة تلفزيونيًا.. ومنافسة مرتقبة بين القنوات

الأهلي وبرشلونة
الأهلي وبرشلونة
محمد بدران

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر قناته على "يوتيوب"، أن النادي الأهلي حصل على حق تسويق مباراة الفريق الودية أمام برشلونة داخل مصر تلفزيونيًا، في خطوة تسبق المواجهة المرتقبة التي ستختتم معسكر الفريق الخارجي في إسبانيا.

وأوضح شوقي أن هناك منافسة منتظرة بين عدد من القنوات الفضائية للحصول على حقوق إذاعة المباراة، مشيرًا إلى أن القناة التي ستقدم أعلى عرض مالي ستفوز بحقوق البث التلفزيوني.

وأضاف أن حقوق البث لن تقتصر على مباراة برشلونة فقط، بل ستشمل أيضًا المباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما الأهلي خلال معسكره في إسبانيا قبل مواجهة الفريق الكتالوني.

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد، بعدما استهل مبارياته الودية بالفوز على النصر بنتيجة 5-1، في أول ظهور رسمي للمدير الفني الحسين عموتة على رأس القيادة الفنية للفريق.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق لافيينا وديًا يوم 30 يوليو الجاري، قبل لقاء بترول أسيوط يوم 4 أو 5 أغسطس، ثم يتوجه إلى إسبانيا يوم 6 أغسطس لإقامة معسكره الخارجي.

ويتضمن برنامج إعداد الأهلي خوض مباراتين وديتين أمام فريقين من أندية الدرجة الثانية الإسبانية يومي 12 و13 أغسطس، قبل المباراة الودية المرتقبة أمام برشلونة يوم 19 أغسطس، والتي تمثل ختام تحضيرات الفريق لانطلاق الموسم الجديد.

الأهلي برشلونة مباراة ودية التسويق

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