لو انت من أصحاب المعاشات.. البريد تعلن عن خطة لإنهاء أزمة الزحام

مع اقتراب موعد صرف معاشات شهر أغسطس، طمأنت الهيئة القومية للبريد ملايين أصحاب المعاشات، مؤكدة جاهزيتها الكاملة لاستقبال المستفيدين وتوفير السيولة النقدية بجميع الفروع وماكينات الصراف الآلي، مع تنفيذ خطة تشغيل متكاملة تهدف إلى ضمان انتظام عمليات الصرف وتقليل التكدسات داخل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وأكدت الهيئة أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتقديم الخدمة بكفاءة، بما يضمن حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم بسهولة ودون معوقات.

أكثر من 6 ملايين مستفيد من خدمات البريد

وقال سيد طمان، نائب رئيس الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق، إن الهيئة تقدم خدماتها لأكثر من 6 ملايين صاحب معاش، موضحًا أن نحو 4 ملايين مواطن يفضلون صرف مستحقاتهم خلال الأيام الثلاثة الأولى من كل شهر، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإقبال على بعض الفروع في بداية فترة الصرف.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ خطة تنظيمية للتعامل مع هذه الكثافات، بما يضمن سرعة تقديم الخدمة وتقليل فترات الانتظار.

صرف ما بين 10 و13 مليار جنيه خلال الأيام الأولى

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن قيمة المعاشات التي يتم صرفها خلال الأيام الأولى من كل شهر تتراوح بين 10 و13 مليار جنيه، مؤكدًا أن الهيئة توفر السيولة النقدية اللازمة بصورة مستمرة لضمان عدم تأثر عمليات الصرف.

وأضاف أن فرق العمل تتابع حركة الصرف لحظة بلحظة للتعامل الفوري مع أي زيادة في معدلات الإقبال.

4700 مكتب بريد و3100 ماكينة صراف لخدمة المواطنين

وأكد طمان أن صرف المعاشات يتم من خلال شبكة واسعة تضم أكثر من 4700 مكتب بريد، بالإضافة إلى نحو 3100 ماكينة صراف آلي موزعة في مختلف المحافظات، لافتًا إلى أن الماكينات يتم تغذيتها بالأموال بشكل مستمر، وفي بعض المناطق أكثر من مرة يوميًا، لتلبية احتياجات المواطنين طوال فترة الصرف.

غرفة تحكم مركزية و130 سيارة متنقلة لمواجهة الزحام

وأوضح أن الهيئة تعتمد على غرفة تحكم مركزية لمتابعة سير العمل داخل جميع الفروع على مدار الساعة، بما يسمح بالتدخل السريع عند حدوث أي تكدسات أو أعطال.

كما دفعت الهيئة بنحو 130 سيارة بريد متنقلة إلى المناطق الأكثر كثافة، بهدف تخفيف الضغط على المكاتب الثابتة وتيسير حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم.

رسالة مهمة لأصحاب المعاشات

ووجه نائب رئيس الهيئة رسالة إلى أصحاب المعاشات، دعاهم خلالها إلى عدم التزاحم خلال الأيام الأولى من الشهر، مؤكدًا أن المعاشات تظل متاحة طوال الشهر، ويمكن صرفها في أي وقت سواء من مكاتب البريد أو ماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد أو البنوك، دون الحاجة إلى الالتزام بأول أيام الصرف.

حقيقة أموال "الفكة" داخل الحسابات

وحول ما يثار بشأن بقاء مبالغ بسيطة داخل الحسابات، أو ما يعرف بـ"الفكة"، أكد طمان أن هذه الأموال لا يتم خصمها بأي شكل، وإنما تظل محفوظة بالكامل داخل حساب العميل، كما تستمر في تحقيق العائد المقرر وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

إنهاء أزمة "السيستم" مع بداية أغسطس

وكشف نائب رئيس الهيئة عن آخر تطورات أزمة "السيستم"، موضحًا أن عدد المواطنين المتضررين بلغ نحو 45 ألف مستفيد، وتم بالفعل خلال الشهر الماضي صرف ما يقرب من 700 مليون جنيه لشريحة كبيرة منهم.

وأشار إلى أن صرف مستحقات نحو 18 ألفًا و500 مستفيد متبقٍ سيتم مع بداية شهر أغسطس، مؤكدًا أن الهيئة أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.

استمرار صرف تكافل وكرامة والمعاشات شهريًا

واختتم طمان تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة تتولى شهريًا صرف مستحقات برنامج "تكافل وكرامة" لنحو 700 ألف مستفيد بإجمالي يصل إلى 1.5 مليار جنيه، إلى جانب صرف نحو 18 مليار جنيه شهريًا لأصحاب المعاشات، في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات المالية وتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم بأعلى مستوى من الكفاءة.