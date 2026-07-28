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موعد صرف معاشات أغسطس بالزيادة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

موعد صرف معاشات أغسطس بالزيادة

موعد صرف معاشات اغسطس بالزيادة
موعد صرف معاشات اغسطس بالزيادة
محمد غالي

يتصدر موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2026، محركات البحث وذلك لاهتمام ملايين أصحاب المعاشات والمستحقين في مختلف المحافظات، بالتزامن مع استمرار صرف المعاشات بالزيادة السنوية التي بدأ تطبيقها اعتبارا من شهر يوليو الجاري، وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويترقب المستفيدون بدء الصرف لمعرفة أماكن الحصول على مستحقاتهم، إلى جانب الاستفادة من خدمات الاستعلام الإلكتروني التي توفرها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

موعد صرف معاشات اغسطس بالزيادة

موعد صرف معاشات أغسطس 2026

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر أغسطس 2026 اعتبارا من يوم السبت الموافق 1 أغسطس، وذلك وفقا للجدول الزمني المعتمد لصرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر، ليستفيد منها ملايين أصحاب المعاشات والمستحقين على مستوى الجمهورية.

أماكن صرف معاشات أغسطس 2026

وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي العديد من وسائل صرف المعاشات لتسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.
مكاتب البريد المصري.
منافذ شركة فوري المعتمدة.
بطاقات "ميزة" ووسائل الدفع والصرف الإلكتروني المعتمدة.

موعد صرف معاشات اغسطس بالزيادة

الاستعلام عن المعاشات إلكترونيا

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن بيانات المعاش والرقم التأميني ومتابعة مختلف الخدمات الإلكترونية من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب التأمينات، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين.

صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

يواصل أصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم بالزيادة السنوية التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من يوليو 2026، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

وجاء تطبيق الزيادة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، عقب موافقة مجلس النواب، ونشر التعديلات في الجريدة الرسمية.

موعد صرف معاشات اغسطس بالزيادة

أبرز تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية

تضمنت التعديلات الجديدة تنظيم آلية سداد الخزانة العامة للدولة للالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث تلتزم الدولة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي تبلغ قيمة أول دفعة منه 238.55 مليار جنيه.

كما نص القانون على زيادة قيمة القسط بنسبة مركبة قدرها 6.4% سنويا اعتبارا من 1 يوليو 2026، مع إضافة 0.2% سنويا بدءا من يوليو 2027، حتى تصل نسبة الزيادة إلى 7% سنويا اعتبارا من 1 يوليو 2029.

وشملت التعديلات أيضا إضافة مليار جنيه إلى قيمة القسط السنوي لمدة خمس سنوات متتالية، اعتبارا من يوليو 2026، على أن يستمر سداد هذه الأقساط لمدة 50 عاما، بما يعزز الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية، ويضمن الوفاء بالتزامات الدولة تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين.

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