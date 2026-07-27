لأصحاب المعاشات.. البريد يكشف تفاصيل الصرف ويرد على أزمات التكدس والفكة والسيستم

طمأنت الهيئة القومية للبريد أصحاب المعاشات بشأن انتظام عمليات الصرف، مؤكدة توفير السيولة النقدية بكافة الفروع وماكينات الصراف الآلي، مع اتخاذ إجراءات لتخفيف الزحام خلال الأيام الأولى من الشهر.

وكشف سيد طمان، نائب رئيس الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق، عن تفاصيل التعامل مع شكاوى المواطنين، موضحًا حجم أعداد المستفيدين وآليات مواجهة التكدسات، بالإضافة إلى موقف أصحاب المعاشات الذين واجهوا مشكلة في "السيستم".

4 ملايين صاحب معاش يصرفون مستحقاتهم في أول 3 أيام

وأكد نائب رئيس الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق، أن تكدس بعض الفروع خلال بداية الشهر يعود إلى زيادة أعداد المواطنين الذين يفضلون صرف معاشاتهم خلال الأيام الأولى.

وأوضح أن الهيئة تخدم أكثر من 6 ملايين صاحب معاش، من بينهم 4 ملايين مواطن يقومون بصرف معاشاتهم خلال أول ثلاثة أيام فقط من الشهر، وهو ما يمثل تحديًا تشغيليًا كبيرًا بسبب كثافة الإقبال في فترة زمنية قصيرة.

وأشار إلى أن حجم المبالغ التي يتم صرفها خلال هذه الأيام يتراوح بين 10 و13 مليار جنيه، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان انتظام الخدمة.

4700 فرع و3100 ماكينة صراف لخدمة أصحاب المعاشات

وأوضح نائب رئيس الهيئة القومية للبريد أن خدمة صرف المعاشات متاحة عبر شبكة واسعة تضم أكثر من 4700 فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أكثر من 3100 ماكينة صراف آلي.

وأكد أن ماكينات الصراف الآلي يتم تغذيتها بالسيولة النقدية بشكل دوري، وبعضها يتم دعمه أكثر من مرة خلال اليوم، لضمان استمرار عمليات الصرف وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.

غرفة تحكم و130 سيارة متنقلة لمواجهة الزحام

وأشار طمان إلى أن الهيئة تمتلك غرفة تحكم تتابع حركة العمل داخل فروع البريد على مستوى الجمهورية، وترصد أي تكدسات أو زيادة في أعداد المواطنين للتدخل بشكل سريع.

وأوضح أن الهيئة تدفع بـ 130 سيارة متنقلة إلى المناطق التي تشهد كثافات مرتفعة، بهدف تخفيف الضغط على الفروع وتسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم.

رسالة لأصحاب المعاشات: الصرف متاح طوال الشهر

ووجه نائب رئيس الهيئة القومية للبريد رسالة طمأنة لأصحاب المعاشات، مؤكدًا أن صرف المعاش لم يعد مرتبطًا بأيام محددة كما كان في السابق.

وأوضح أن المعاشات أصبحت مرتبطة بحسابات، ويمكن لصاحب المعاش صرف مستحقاته في أي وقت خلال الشهر من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد أو أي بنك، بما يقلل من التكدسات خلال الأيام الأولى.

البريد يحسم أزمة «الفكة» المتبقية في الحسابات

وحول شكاوى بعض المواطنين من بقاء مبالغ بسيطة أو "الفكة" داخل كروت الصراف الآلي، أكد طمان أن هذه الأموال لا تضيع ولا يتم خصمها من حساب صاحب المعاش.

وأوضح أن أي مبالغ متبقية تظل موجودة في الحساب الجاري للعميل، ويتم التعامل معها وفقًا للنظام المتبع، حيث يتم احتساب العائد عليها بحسب كل شريحة.

صرف 700 مليون جنيه لأصحاب مشكلة «السيستم»

وكشف سيد طمان أن عدد أصحاب المعاشات الذين واجهوا مشكلة بسبب "السيستم" بلغ نحو 45 ألف مواطن.

وأوضح أنه تم بالفعل بدء صرف مستحقات شريحة كبيرة منهم خلال الشهر الماضي، حيث تم صرف نحو 700 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المتبقي من أصحاب المعاشات الذين واجهوا المشكلة يبلغ نحو 18 ألفًا و500 مواطن، وسيتم صرف مستحقاتهم مع بداية شهر أغسطس.

وأكد أن الهيئة جاهزة للصرف، ولا توجد أي مشكلة في توافر السيولة النقدية أو إتاحة الخدمة من خلال شبكة فروع البريد.

1.5 مليار جنيه شهريًا لـ«تكافل وكرامة»

وأشار نائب رئيس الهيئة القومية للبريد إلى أن الهيئة تصرف شهريًا مستحقات برنامج تكافل وكرامة لنحو 700 ألف مواطن بقيمة تصل إلى 1.5 مليار جنيه، ويتم الصرف يومي 15 و16 من كل شهر.

وأضاف أن إجمالي ما يتم صرفه لأصحاب المعاشات العادية يصل إلى نحو 18 مليار جنيه شهريًا، مؤكدًا استمرار الهيئة في تطوير خدماتها لضمان سهولة حصول المواطنين على مستحقاتهم.