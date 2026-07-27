حكمة لجنوب أفريقيا وتنزانيا.. الظهور الأول لشاهندا المغربي في أمم أفريقيا للسيدات

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف" تعيين الحكمة الدولية المصرية، شاهندا المغربي حكمة للقاء منتخبي جنوب أفريقيا وتنزانيا، في افتتاح المجموعة الثانية من كأس الأمم الأفريقية للسيدات، التي تقام في المغرب.

ويتكون طاقم تحكيم اللقاء من: شاهندا المغربي حكمة للساحة ويعاونها كل من: كوينسي فيكتوريا مساعدة أولى، من موريشيوس والتونسية هدي عافين مساعدة ثانية والمغربية زليخة هرماس حكمة رابعة والمغربية سكينة حمدي حكمة مساعدة احتياطية، والجزائري لحلو بن براهم حكماً لتقنية الفيديو، ومساعده المغربي زكريا بشطاوي.

ومن المقرر إقامة اللقاء، اليوم، الاثنين، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد مولاي الحسن بالرباط.