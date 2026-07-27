قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رواتب تصل إلى 40 ألف جنيه.. مشروع الضبعة يعيد رسم خريطة التوظيف في مصر
الشهر العقاري: عدم التعامل مع الأجانب غير الحاصلين على إقامة أو إعفاء
لأصحاب المعاشات.. البريد يكشف تفاصيل الصرف ويرد على أزمات التكدس والفكة والسيستم
رئيس الزمالك يتقدم بشكوى لـ"الأعلى للإعلام" ضد الإعلامي أمير هشام
لأول مرة.. مصر تستضيف أكبر منصة إقليمية للنقل الجوي في أفريقيا والمحيط الهندي (AFI Week 2026)
مجلس حكماء المسلمين يدين اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية وإحراق مسجد في طولكرم
كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي 2026 لتجنب فصل خدمة الإنترنت
هاني أبو ريدة يستقبل السفير الباكستاني في مصر
ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا
صفحات ولينكات وهمية.. سقوط عصابات تنصب على المواطنين عبر السوشيال ميديا
بعد 30 سنة خدمة بياخد 8500 جنيه.. الأطباء تفجر مفاجأة بشأن الرواتب
الرئيس السيسي: تطوير الإعلام المصري يتطلب الاستعانة بالخبرات ومواكبة التكنولوجيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يصل اليابان ويتفقد منظومة إدارة نهر Tone River

الاحتفالية الدولية المقامة بمناسبة “الذكرى الخمسين ليوم المياه في اليابان”
الاحتفالية الدولية المقامة بمناسبة “الذكرى الخمسين ليوم المياه في اليابان”
حنان توفيق

وصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، في مستهل زيارة رسمية إلى اليابان، وذلك تلبيةً لدعوة خاصة من يوكو كاميكاوا، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، ومن ياسوشي كانيكو، وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة الياباني، والوزير المعني بسياسات المياه.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور سويلم في الاحتفالية الدولية المقامة بمناسبة “الذكرى الخمسين ليوم المياه في اليابان”، بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع يوكو كاميكاوا، وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة اليابانية.

كما يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين المصري والياباني، ويقوم بعدد من الجولات الميدانية للمنشآت والمراكز البحثية اليابانية المتخصصة في مجال المياه.

وقد استهل الدكتور سويلم زيارته إلى اليابان بتفقد منظومة إدارة نهر “Tone River”، للاطلاع على التجربة اليابانية في تشغيل وإدارة المنشآت المائية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية.

واستمع الدكتور سويلم إلى عرض حول مكونات المنظومة، التي تخدم منطقة طوكيو الكبرى من خلال شبكة متكاملة تضم السدود والقناطر والترع ومنشآت الحماية من الفيضانات، إلى جانب أنظمة التشغيل والتحكم اللحظي، بما يضمن توفير الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات المنزلية والزراعية والصناعية، وتعزيز الحماية من أخطار الفيضانات والسيول.

كما اطلع على آليات الإدارة والتوزيع المتكامل للموارد المائية بين مختلف الاستخدامات، ونظم الرصد والقياس والتحكم عن بُعد، ومنظومات دعم اتخاذ القرار والإنذار المبكر، التي تعتمد على أحدث تطبيقات التحول الرقمي في إدارة وتشغيل الموارد المائية.

وخلال الزيارة، تم تبادل الرؤى حول عدد من الجوانب الفنية المتعلقة بإدارة وتشغيل المنظومة، وآليات توزيع المياه بين مختلف الاستخدامات، ومتابعة الجوانب البيئية المرتبطة بالنهر.

وأكد الدكتور سويلم أن الزيارة تتيح فرصة للاطلاع على عدد من الممارسات اليابانية في إدارة وتشغيل المنشآت المائية، وبحث مدى الاستفادة منها في دعم جهود تطوير منظومة إدارة الموارد المائية في مصر، بما يتسق مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.

كما أعرب الدكتور سويلم عن تطلع الوزارة إلى تعزيز التعاون الفني مع المؤسسات اليابانية المعنية بإدارة منظومة “Tone River”، وتبادل الخبرات في مجالات التشغيل الذكي للمنشآت المائية، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتحول الرقمي، وبناء قدرات الكوادر الفنية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة وتشغيل المنشآت المائية والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.

منظومة إدارة نهر “Tone River” الاحتفالية الدولية المقامة بمناسبة “الذكرى الخمسين ليوم المياه في اليابان” لمنظومة المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

أسعار الدواجن

البانيه بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الذهب

لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

اعمال رصف شوارع الغربية

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف الطريق الرابط بين قطور ومحلة روح بقطاع كفر بلضم

منحة القطع

بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن منحة القطع لأصحاب المعاشات

مونوريل شرق النيل

تبدأ من 20 جنيها.. 35 محطة مونوريل جديدة تربط القاهرة بالعاصمة الجديدة و6 أكتوبر

بالصور

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

سلاف فواخرجي تتألق في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

طريقة عمل سلطة التين بالأفوكادو والمانجو

سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: حكمة دول الخليج في عدم الرد علي الإعتداءات الإيرانية

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

المزيد