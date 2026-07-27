فان دي فين: موجة الإنفاق الكبيرة تظهر طموح توتنهام

يرى الهولندي فان دي فين، مدافع فريق توتنهام الإنجليزي، إن موجة الإنفاق التي شهدتها فترة الانتقالات الصيفية الجارية أظهرت طموح السبيرز وتغيير الأجواء في النادي اللندني.

وكان فريق توتنهام قد نجا من الهبوط إلى التشامبيونشيب بعد احتلاله المركز السابع عشر الموسم الماضي بالبريميرليج.

وأنفق نادي توتنهام حتى الآن 237 مليون جنيه إسترليني (316 مليون دولار).

وانضم لاعبا الوسط ساندرو تونالي وماتيوس فرنانديز قادمين من نيوكاسل يونايتد ووست هام يونايتد على التوالي، بينما انضم زميل فان دي فين في دفاع هولندا يان بول فان هيكه قادما من برايتون آند هوف ألبيون، ومن المتوقع إبرام المزيد من الصفقات.

وقال فان دي فين (25 عاما) لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في سيدني، إذ يخوض توتنهام جولة إعدادية للموسم الجديد: "من الجيد حقا أن ترى أن النادي قد أجرى بعض التغييرات، يمكنك أن ترى أن النادي لديه طموح جديد، هذا أمر مهم جدا للاعبين الذين قضوا وقتا طويلا هنا، كان الموسم الماضي مرهقا وغير مقبول من جانبنا، لذلك فإن ترك كل ذلك وراءنا والدخول للموسم الجديد بروح جديدة يعني الكثير".

كرة مملة

وأوضح فان دي فين إن أسلوب لعب توتنهام الممل الموسم الماضي سيتم استبداله بفلسفة جديدة.

وأضاف: "أعتقد أن اللعب سيكون أكثر استحواذا على الكرة، وسيتمحور أكثر حول لعب كرة القدم، أعتقد أيضا أن المشاهدة ستكون أكثر متعة للجماهير لأننا سنقدم كرة هجومية".

واختتم: "هذا شيء كنا بحاجة له لأن الجميع كان يشعر ببعض الإحباط، إن دي زيربي يجلب الكثير من الطاقة الإيجابية، ومنذ فترة الإعداد للموسم الجديد كان لدينا الوقت الكافي لدمج أسلوبه في الفريق. وهذا أمر ممتع حقا".

وتولى روبيرتو دي زيربي المسؤولية قبل سبع مباريات على نهاية الموسم الماضي، وفاز بثلاث منها ليحتل توتنهام المركز 17 بفارق نقطتين عن وست هام يونايتد الذي جاء في المركز 18 ليهبط للدرجة الثانية.

ويواجه توتنهام فريق سيدني إف.سي يوم الأربعاء المقبل.