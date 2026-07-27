قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رواتب تصل إلى 40 ألف جنيه.. مشروع الضبعة يعيد رسم خريطة التوظيف في مصر
الشهر العقاري: عدم التعامل مع الأجانب غير الحاصلين على إقامة أو إعفاء
لأصحاب المعاشات.. البريد يكشف تفاصيل الصرف ويرد على أزمات التكدس والفكة والسيستم
رئيس الزمالك يتقدم بشكوى لـ"الأعلى للإعلام" ضد الإعلامي أمير هشام
لأول مرة.. مصر تستضيف أكبر منصة إقليمية للنقل الجوي في أفريقيا والمحيط الهندي (AFI Week 2026)
مجلس حكماء المسلمين يدين اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية وإحراق مسجد في طولكرم
كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي 2026 لتجنب فصل خدمة الإنترنت
هاني أبو ريدة يستقبل السفير الباكستاني في مصر
ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا
صفحات ولينكات وهمية.. سقوط عصابات تنصب على المواطنين عبر السوشيال ميديا
بعد 30 سنة خدمة بياخد 8500 جنيه.. الأطباء تفجر مفاجأة بشأن الرواتب
الرئيس السيسي: تطوير الإعلام المصري يتطلب الاستعانة بالخبرات ومواكبة التكنولوجيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فان دي فين: موجة الإنفاق الكبيرة تظهر طموح توتنهام

توتنهام
توتنهام
مجدي سلامة

يرى الهولندي فان دي فين، مدافع فريق توتنهام الإنجليزي، إن موجة الإنفاق التي شهدتها فترة الانتقالات الصيفية الجارية أظهرت طموح السبيرز وتغيير الأجواء في النادي اللندني.

وكان فريق توتنهام قد نجا من الهبوط إلى التشامبيونشيب بعد احتلاله المركز السابع عشر الموسم الماضي بالبريميرليج.

وأنفق نادي توتنهام حتى الآن 237 مليون جنيه إسترليني (316 مليون دولار).

وانضم لاعبا الوسط ساندرو تونالي وماتيوس فرنانديز قادمين من نيوكاسل يونايتد ووست هام يونايتد على التوالي، بينما انضم زميل فان دي فين في دفاع هولندا يان بول فان هيكه قادما من برايتون آند هوف ألبيون، ومن المتوقع إبرام المزيد من الصفقات.

وقال فان دي فين (25 عاما) لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في سيدني، إذ يخوض توتنهام جولة إعدادية للموسم الجديد: "من الجيد حقا أن ترى أن النادي قد أجرى بعض التغييرات، يمكنك أن ترى أن النادي لديه طموح جديد، هذا أمر مهم جدا للاعبين الذين قضوا وقتا طويلا هنا، كان الموسم الماضي مرهقا وغير مقبول من جانبنا، لذلك فإن ترك كل ذلك وراءنا والدخول للموسم الجديد بروح جديدة يعني الكثير".

كرة مملة

وأوضح فان دي فين إن أسلوب لعب توتنهام الممل الموسم الماضي سيتم استبداله بفلسفة جديدة.

وأضاف: "أعتقد أن اللعب سيكون أكثر استحواذا على الكرة، وسيتمحور أكثر حول لعب كرة القدم، أعتقد أيضا أن المشاهدة ستكون أكثر متعة للجماهير لأننا سنقدم كرة هجومية".

واختتم: "هذا شيء كنا بحاجة له لأن الجميع كان يشعر ببعض الإحباط، إن دي زيربي يجلب الكثير من الطاقة الإيجابية، ومنذ فترة الإعداد للموسم الجديد كان لدينا الوقت الكافي لدمج أسلوبه في الفريق. وهذا أمر ممتع حقا".

وتولى روبيرتو دي زيربي المسؤولية قبل سبع مباريات على نهاية الموسم الماضي، وفاز بثلاث منها ليحتل توتنهام المركز 17 بفارق نقطتين عن وست هام يونايتد الذي جاء في المركز 18 ليهبط للدرجة الثانية.

ويواجه توتنهام فريق سيدني إف.سي يوم الأربعاء المقبل.

فان دي فين توتنهام طموح توتنهام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

أسعار الدواجن

البانيه بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الذهب

لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

شاهندا المغربي

حكمة لجنوب أفريقيا وتنزانيا.. الظهور الأول لشاهندا المغربي في أمم أفريقيا للسيدات

كييزا

كييزا يتطلع لانطلاقة جديدة في ليفربول تحت قيادة إيراولا

توتنهام

فان دي فين: موجة الإنفاق الكبيرة تظهر طموح توتنهام

بالصور

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

سلاف فواخرجي تتألق في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

طريقة عمل سلطة التين بالأفوكادو والمانجو

سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: حكمة دول الخليج في عدم الرد علي الإعتداءات الإيرانية

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

المزيد