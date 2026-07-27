قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يستقبل وزير الداخلية بالعلمين
الرئيس السيسي يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع أرشفة ورقمنة تراث الإذاعة والتلفزيون المصري
ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا
موعد صرف معاشات أغسطس 2026 بعد تطبيق الزيادة الجديدة
خبير: الأرض دخلت مرحلة الخطر البيئي وحرائق الغابات تهدد مستقبل الكوكب
وفاة نجل شقيقة شيخ الأزهر عن عمر 60 عاما
بعد اعتراض مسيّرتين.. طائرة نتنياهو تقلع لواشنطن من قاعدة عسكرية في النقب
قرار غامض بتأجيل سفر نتنياهو إلى أمريكا للقاء ترامب.. تفاصيل
بن جفير يهاجم ترامب من جديد.. الرئيس الأمريكي رجل ساذج في التعامل مع ملف إيران
أمين عمر يقود طاقم تحكيم مباراة أهلي جدة وأوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال
لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة
وزير الخارجية السوداني يثمن مواقف القاهرة الداعمة لوحدة السودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل لا تزال تواجه مشكلة في صرف معاشك.. البريد يوضح موعد صرف المستحقات

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

طمأنت الهيئة القومية للبريد أصحاب المعاشات بشأن انتظام عمليات الصرف، مؤكدة انتهاء أزمة شريحة كبيرة من المواطنين الذين واجهوا مشكلات بسبب "السيستم"، مع الإعلان عن صرف مستحقات المتبقين مع بداية أغسطس. كما كشفت الهيئة عن إجراءاتها لمواجهة التكدس داخل الفروع، وتوفير السيولة النقدية وماكينات الصراف الآلي، وردت على تساؤلات المواطنين بشأن أزمة "الفكة" وبقايا المبالغ داخل الحسابات.

700 مليون جنيه صُرفت لأصحاب أزمة «السيستم»

كشف سيد طمان، نائب رئيس الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق، أن عدد أصحاب المعاشات الذين تعرضوا لمشكلة في "السيستم" بلغ نحو 45 ألف مواطن، موضحًا أن الهيئة بدأت بالفعل صرف مستحقات شريحة كبيرة منهم خلال الشهر الماضي.

وأشار إلى أنه تم صرف ما يقرب من 700 مليون جنيه للمستفيدين، بينما سيتم صرف مستحقات نحو 18 ألفًا و500 مواطن من المتبقين مع بداية شهر أغسطس، مؤكدًا أن الهيئة انتهت من جميع الاستعدادات اللازمة.

وقال طمان إن الهيئة جاهزة تمامًا لبدء عمليات الصرف، ولا توجد أي أزمة تتعلق بتوافر السيولة النقدية أو إتاحة الخدمة عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.

18 مليار جنيه معاشات و1.5 مليار لـ«تكافل وكرامة» شهريًا

وأوضح نائب رئيس الهيئة القومية للبريد أن الهيئة تصرف شهريًا نحو 18 مليار جنيه لأصحاب المعاشات، إلى جانب 1.5 مليار جنيه لمستفيدي برنامجي تكافل وكرامة، الذين يبلغ عددهم نحو 700 ألف مواطن، ويتم صرف مستحقاتهم يومي 15 و16 من كل شهر.

وأكد أن الهيئة تمتلك الإمكانات اللازمة لضمان انتظام عمليات الصرف لجميع المستفيدين دون تأخير.

4 ملايين مواطن يصرفون معاشاتهم خلال أول 3 أيام

وردًا على شكاوى التكدس داخل بعض مكاتب البريد، أوضح طمان أن الهيئة تخدم أكثر من 6 ملايين صاحب معاش، لافتًا إلى أن نحو 4 ملايين مواطن يفضلون صرف معاشاتهم خلال الأيام الثلاثة الأولى من كل شهر، وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على الفروع.

وأضاف أن حجم الأموال التي يتم صرفها خلال هذه الأيام يتراوح بين 10 و13 مليار جنيه، وهو ما يجعل الأيام الأولى من الشهر الأكثر ازدحامًا مقارنة ببقية الأيام.

4700 فرع و3100 ماكينة صراف لخدمة أصحاب المعاشات

وأكد أن خدمة صرف المعاشات متاحة عبر أكثر من 4700 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أكثر من 3100 ماكينة صراف آلي تابعة للهيئة.

وأشار إلى أن ماكينات الصراف الآلي يتم تغذيتها بالسيولة النقدية بشكل يومي، وفي بعض المواقع أكثر من مرة خلال اليوم، لضمان استمرار عمليات السحب دون انقطاع.

كما شدد على أن أصحاب المعاشات يمكنهم صرف مستحقاتهم أيضًا من أي ماكينة صراف آلي تابعة للبنوك طوال الشهر، وليس فقط من مكاتب البريد.

130 سيارة متنقلة لمواجهة التكدسات

وأوضح طمان أن الهيئة أنشأت غرفة تحكم مركزية تتابع حركة العمل بجميع الفروع لحظة بلحظة، وعند رصد أي تكدسات يتم التدخل الفوري.

وأشار إلى أن الهيئة تمتلك 130 سيارة بريد متنقلة يتم الدفع بها إلى المناطق التي تشهد كثافات مرتفعة، بهدف تقليل الزحام وتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم.

هل تضيع «الفكة» المتبقية في الحساب؟

وحسم نائب رئيس الهيئة القومية للبريد الجدل بشأن ما يتردد حول ضياع مبالغ "الفكة" المتبقية بعد عمليات السحب، مؤكدًا أن هذه المبالغ تبقى محفوظة بالكامل داخل الحساب البنكي لصاحب المعاش.

وأوضح أن أي مبالغ متبقية، مهما كانت قيمتها، لا يتم خصمها أو فقدانها، بل تظل في الحساب الجاري، ويتم احتساب العائد عليها وفقًا للشريحة المطبقة، بما يضمن الحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات كاملة.

أصحاب المعاشات تكافل وكرامة خدمة أصحاب المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

أسعار الدواجن

البانيه بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

عداد الكهرباء

لو عدى عشر سنين.. احذر غرامات يعرضك لها عداد الكهرباء

التموين

التموين تزف بشرى سارة للمحذوفين من الدعم

ترشيحاتنا

الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم تراجع النفط وانحسار التوترات بين واشنطن وطهران

راندة المنشاوي

الإسكان: سرعة تنفيذ المشروعات والتطوير بـ6 أكتوبر وتكثيف الحملات الرقابية

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

محمد فريد: مصر الأولى أفريقيا والثانية عربيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

بالصور

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

يوفر 6 آلاف فرصة.. وزير العمل ومحافظ الشرقية يفتتحان ملتقى تشغيل بجامعة الزقازيق

وزير العمل
وزير العمل
وزير العمل

بالأبيض الملفت.. روجينا رفقة زوجها في الساحل الشمالي

روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى
روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى
روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى

بالفسفورى.. ريم البارودى تثير الجدل بإطلالة من الساحل

ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد