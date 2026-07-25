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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تغطية خاصة | حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة

ارشيفية
ارشيفية
إيمان عبد اللطيف

قدمت مذيعة صدى البلد الإخبارى إيمان عبد اللطيف تغطية خاصة بتفاصيل حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة حيث انتشرت على فيس بوك منشورات تزعم تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 pdf واكسيل قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم .

ونشرت العديد من الجروبات والصفحات على فيس بوك رسائل مثل : انتظروا ملف pdf لنتيجة الثانوية العامة كاملة 2026 عل الصفحة قبل الاعلان

كما نشرت صفحة تحمل اسم محمد جمعة صورة غير رسمية لقائمة درجات قال انها أول بشاير نتيجة الثانوية العامة

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يقال عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 pdf قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم : إن كل ما ينشر على فيس بوك عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 pdf قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم  ، هو مجرد محاولات لإثارة الجدل بين الطلاب واستغلال قلقهم من النتيجة للنصب عليهم وجمع الأموال مقابل أكذوبة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 pdf قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

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