انتهاء التوقيت الصيفي 2026 بتأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا في هذا الموعد

يترقب ملايين المواطنين موعد التوقيت الشتوي 2026، حيث يبدأ رسميًا مع الساعات الأولى من يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أعاد تطبيق نظام التوقيت الصيفي والشتوي بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من ساعات النهار.

ويحظى التوقيت الشتوي 2026 باهتمام واسع خلال شهر أكتوبر من كل عام، نظرًا لتأثيره المباشر على مواعيد العمل والدراسة والسفر ومختلف الخدمات اليومية، فضلًا عن ضرورة التأكد من ضبط الساعة في الأجهزة الإلكترونية التي لا تدعم التحديث التلقائي.







موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في مصر مع نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، على أن يبدأ التوقيت الشتوي 2026 رسميًا اعتبارًا من منتصف الليل الفاصل بين يومي الخميس والجمعة.

وعندما تصل الساعة إلى الثانية عشرة منتصف الليل، يتم تأخيرها لمدة 60 دقيقة لتصبح الساعة الحادية عشرة مساءً، وهو الإجراء الذي يعلن بداية العمل بالتوقيت الشتوي في جميع أنحاء الجمهورية.

ويأتي تطبيق هذا النظام وفقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أعاد العمل بنظام تغيير الساعة بعد سنوات من إلغائه، ضمن خطة الدولة الهادفة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة وتحسين الاستفادة من ساعات النهار.

كيف يتم تغيير الساعة عند بدء التوقيت الشتوي؟

مع حلول موعد التوقيت الشتوي 2026، يجب على المواطنين التأكد من ضبط ساعاتهم، خاصة الأجهزة التي لا تدعم التحديث التلقائي.

وتتم عملية تغيير الساعة وفق الخطوات التالية:

عند الساعة 12:00 منتصف الليل يتم تأخير الساعة إلى 11:00 مساءً.

التأكد من تفعيل خاصية الضبط التلقائي في الهواتف الذكية.

إعادة ضبط ساعات الحائط والساعات اليدوية.

تعديل توقيت ساعات السيارات والأجهزة المنزلية غير المتصلة بالإنترنت.

مراجعة جميع الأجهزة الإلكترونية قبل بداية يوم الجمعة لتجنب أي أخطاء في المواعيد.

ماذا ينص قانون التوقيت الصيفي والشتوي؟

حدد القانون رقم 24 لسنة 2023 آلية تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي بصورة سنوية، حيث يتضمن النظام القواعد التالية:

تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل.

استمرار العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة مع بداية الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر، إيذانًا ببدء التوقيت الشتوي.

وأكد القانون استمرار تطبيق هذا النظام سنويًا، ما لم يصدر تعديل تشريعي جديد يغير المواعيد أو آلية العمل به.



متى بدأ التوقيت الصيفي في 2026؟

بدأ تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2026 مع بداية يوم الجمعة 24 أبريل، حيث جرى تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، ليستمر العمل بالتوقيت الصيفي طوال أشهر الربيع والصيف وحتى نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026.

وبعد انتهاء التوقيت الصيفي، تعود مصر رسميًا إلى التوقيت الشتوي مع بداية يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، وفقًا للموعد المحدد في القانون.

لماذا يتم تغيير الساعة يوم الجمعة؟

اختارت الحكومة أن يبدأ التوقيت الشتوي 2026 يوم الجمعة لعدد من الاعتبارات التنظيمية، من أبرزها أن يوم الجمعة يمثل عطلة أسبوعية لمعظم العاملين، ما يساعد على تقليل الارتباك الناتج عن تغيير الساعة.

كما يتيح بدء التطبيق يوم الجمعة للمؤسسات الوقت الكافي لتحديث الأنظمة الإلكترونية، ويمنح المواطنين فرصة لضبط ساعاتهم وأجهزتهم، فضلًا عن تقليل احتمالات التأثير على الدراسة والخدمات الحكومية.

ويهدف ذلك إلى ضمان انتقال أكثر سلاسة بين التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي، دون التسبب في اضطرابات بالمصالح العامة أو المواعيد اليومية.

أهداف تطبيق التوقيت الشتوي 2026

يأتي تطبيق التوقيت الشتوي ضمن خطة الدولة لإدارة موارد الطاقة بصورة أكثر كفاءة، ومن أبرز أهداف نظام التوقيت الصيفي والشتوي:

ترشيد استهلاك الكهرباء.

تقليل استهلاك الوقود.

رفع كفاءة استخدام الطاقة.

تحقيق أفضل استفادة من ضوء النهار.

دعم خطط الدولة لإدارة الموارد وتقليل الأحمال.

ويستهدف النظام تحقيق توافق أفضل بين ساعات النشاط اليومية وفترات الإضاءة الطبيعية، بما يساعد على الاستخدام الأكثر كفاءة لمصادر الطاقة.

ما الذي يتغير بعد تطبيق التوقيت الشتوي؟

بعد بدء التوقيت الشتوي 2026، يلاحظ المواطنون عددًا من التغييرات المرتبطة بالتوقيت الرسمي للدولة، ومن أبرزها:

شروق الشمس في وقت أبكر بنحو ساعة مقارنة بالتوقيت الصيفي.

غروب الشمس في وقت مبكر.

تعديل مواعيد الرحلات الجوية والقطارات وفق التوقيت الرسمي.

تحديث جداول الحافلات ووسائل النقل.

تغيير توقيت بعض الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالساعة الرسمية.

تعديل مواعيد الاجتماعات والفعاليات التي تعتمد على التوقيت الرسمي.

هل تتغير ساعات العمل بعد بدء التوقيت الشتوي؟

لا يؤدي تطبيق التوقيت الشتوي 2026 إلى تغيير عدد ساعات العمل الرسمية، وإنما يقتصر الأمر على تعديل الساعة الرسمية للدولة، بحيث تبدأ وتنتهي الأنشطة اليومية وفق التوقيت الجديد.

وقد تعلن بعض المؤسسات تعديلات تنظيمية في مواعيدها إذا استدعت طبيعة العمل ذلك، بينما تستمر غالبية الجهات الحكومية والخاصة في العمل بالمواعيد المعتادة بعد ضبط الساعة.

ولذلك ينصح المواطنون بمتابعة أي بيانات رسمية تصدر بشأن مواعيد العمل أو الدراسة أو الخدمات المختلفة مع بداية تطبيق التوقيت الشتوي.



نصائح مهمة قبل بدء التوقيت الشتوي 2026

مع اقتراب موعد تغيير الساعة، ينصح باتباع مجموعة من الإجراءات لتجنب حدوث أي ارتباك في المواعيد، ومن أبرزها:

ضبط الساعة قبل النوم مساء الخميس.

مراجعة مواعيد الرحلات والسفر.

تحديث المنبهات في الهواتف الذكية.

التأكد من ضبط جميع الأجهزة الإلكترونية.

مراجعة مواعيد العمل والدراسة بعد تغيير الساعة.

التأكد من تحديث الساعات الموجودة في السيارات والأجهزة المنزلية غير المتصلة بالإنترنت.

وتساعد هذه الخطوات على الانتقال بسهولة إلى التوقيت الجديد وتجنب أي أخطاء في مواعيد العمل أو الدراسة أو السفر.

وفي النهاية، يظل التوقيت الشتوي 2026 أحد أبرز التغييرات السنوية التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين، سواء فيما يتعلق بالعمل أو الدراسة أو السفر أو الخدمات المختلفة، ولذلك تظل متابعة البيانات الرسمية والتأكد من ضبط جميع الأجهزة مع بداية يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 من أهم الخطوات لضمان الالتزام بالتوقيت الجديد دون مشكلات.