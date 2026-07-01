رئيس الوزراء: زيادة أسعار الكهرباء للمطاعم والكافيهات العاملة بعد التوقيت الصيفي

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن زيادة الـ 20% في أسعار الكهرباء علي الأنشطة التجارية خاص بالمطاعم والكافيهات التي تعمل بعد التوقيت الصيفي المقرر.

وأضاف رئيس الوزراء أن عند اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الايرانية كان سعر برميل البترول 62 دولارًا و كنا نضعه في الموازنة 75 دولارًا وقبل الحرب بيوم وصل سعر البترول الي 93 دولارًا ولذلك اتخذنا إجراء بتحريك أسعار الوقود 3 جنيها ثم تزايد إلى 125 دولارًا لبرميل النفط ولم نقوم بزيادة مرة أخري رغم زيادة البرميل 100 % .

وتابع رئيس الوزراء أنه اعتبارا من الربع الأول للعام المالي الجديد سوف تعود لجنة تسعير المواد البترولية وهي من تقرر زيادة الأسعار أو تخفيضها مشيرا إلى أن الحكومة لا تريد تحمل المواطنين أعباء جديدة.