«متغرب عشانها ووصلي فيديوهاتها معاهم».. اعترافات صادمة لمتهم أنهى حياة زوجته بسوهاج

حصل موقع صدى البلد، على أقوال المتهم أمام النيابة العامة، في واقعة مقتل زوجته وعشيقيها بمنطقة مساكن الشوش بمحافظة سوهاج، حيث كشفت التحقيقات عن تفاصيل صادمة حول الدافع الذي ساقه، بحسب روايته، إلى ارتكاب الجريمة، مدعيًا أن الخلافات بدأت بعد اكتشاف علاقة بين زوجته وأحد الأشخاص، وانتهت بارتكاب الواقعة.

المتهم:" أنا متغرب ومتبهدل عشان أصرف على بيتي"

وقال المتهم خلال التحقيقات، إنه كان يعمل خارج البلاد وتحديدًا في دولة ليبيا، من أجل توفير نفقات أسرته، مضيفًا:" أنا متغرب ومتبهدل عشان أصرف على بيتي"، وأنه فوجئ أثناء وجوده في الخارج بمقاطع فيديو لزوجته برفقة المجني عليهما، ما دفعه إلى قطع فترة عمله والعودة إلى مصر.

وأضاف المتهم في أقواله أنه علم بوجود علاقة بين زوجته وأحد المستأجرين أسفل العقار الذي يقيم فيه، موضحًا أن الأمر بدأ، وفق روايته، بعد استغلال المجني عليه للجيرة وتعرفه على زوجته.

صورها وهددها بالفضيحة

وادعى المتهم أن عشيق زوجته، قام بتصويرها خلال العلاقة، ثم هددها بنشر الفيديوهات وفضحها، أو عليها تنفيذ طلبه منها ومقابلته مع أحد أصدقائه، وأنها وافقت، بحسب أقواله، خوفًا من الفضيحة.

وتابع المتهم أن المجني عليهما طلبا من زوجته مبالغ مالية في أكثر من مناسبة، وأنها لم تعد تملك أموالًا تمنحها لهم، مدعيًا أنهم أقدموا بعد ذلك على نشر المقاطع المصورة عبر الإنترنت.

وأضاف المتهم أنه خلال وجوده في ليبيا فوجئ بإرسال مقاطع فيديو لزوجته برفقة المجني عليهما، الأمر الذي دفعه، بحسب أقواله، إلى قطع فترة عمله والعودة إلى مصر بشكل عاجل.

وأشار إلى أنه بعد عودته توجه إلى عشيق زوجته، ووقع بينهما ما انتهى، وفق روايته، إلى قيامه بالاعتداء عليه أمام محله، ثم صعد إلى مسكنه، حيث اعتدى على زوجته بالسلاح الأبيض؛ ما أدى إلى مصرعها.

كما أقر المتهم، بحسب ما ورد في أقواله أمام جهات التحقيق، بأنه توجه بعد ذلك إلى صديق المجني عليه واعتدى عليه بعدة طعنات، أسفرت عن وفاته.

التحقيقات تكشف ملابسات الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد تمكنت من ضبط المتهم عقب الواقعة، كما ألقت القبض على شقيقه للاشتباه في اشتراكه معه في ارتكاب الجريمة، وتم عرضهما على جهات التحقيق المختصة.

وتواصل جهات التحقيق استجواب المتهمين، وسماع أقوال الشهود وفحص التحريات والأدلة المتعلقة بالواقعة، للوقوف على حقيقة ما تم وتحديد الدوافع والأدوار والمسؤوليات الجنائية، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة.