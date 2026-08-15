سوهاج تعلن ختام موسم توريد القمح واكتمال السعات التخزينية بالصوامع بـ190 ألف طن

أعلنت محافظة سوهاج رسمياً عن انتهاء موسم توريد الأقماح المحلية وإغلاق كافة الصوامع والشون التابعة لها، عقب نجاحها في استيعاب كامل سعتها التخزينية المقررة، حيث شهد الموسم انتظاما كبيرا في عمليات الاستلام وسط تيسيرات واسعة قدمتها الأجهزة التنفيذية والتموينية لدعم المزارعين وتذليل كافة العقبات التي واجهتهم طوال فترة التوريد.

وأكد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، أن المحافظة نجحت في تحقيق طفرة إنتاجية متميزة خلال هذا الموسم الذي بدأ من 15 أبريل و ينتهي اليوم 15 أغسطس، حيث تخطت كميات التوريد مستهدفات العام الماضي لتصل إلى 190 ألف طن تم تجميعها عبر 15 مركز تجميع بمختلف مراكز المحافظة.

محافظة سوهاج

واشار إلى أنه تم صرف 3 مليارات و135 مليون جنيه للمزارعين وسدادها في غضون 48 ساعة فقط من تاريخ تسليم كميات محصول القمح.

ووجه المحافظ الشكر لجميع مزارعي سوهاج والجهات التنفيذية على وعيهم وجهودهم التي ساهمت في تأمين هذا المحصول الاستراتيجي الهام، مؤكدا حرص الدولة الدائم على تقديم شتى سبل الدعم للمزارعين وضمان مستحقاتهم المالية.

ولفت إلى فرض رقابة صارمة طوال الموسم لإحكام السيطرة على منظومة التداول ومنع أي تلاعب يمس بالأمن الغذائي للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن قرار إنتهاء موسم التوريد جاء وفق ضوابط الدولة لموسم توريد الاقماح المحلية لهذا العام.

واشار إلى أن أعمال الفرز والاستلام جرت وفقا لأعلى معايير الجودة والضوابط الصارمة المحددة من وزارة التموين.