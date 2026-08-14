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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات أمنية ومرورية مكثفة بشوارع سوهاج لضبط الشارع وتحقيق السيولة

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شهدت عدد من شوارع وميادين مدينة سوهاج، حملات أمنية ومرورية مكثفة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بهدف رفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشارع، إلى جانب العمل على تيسير الحركة المرورية والتعامل الفوري مع المخالفات.

وشهد شارع ناصر ومحيط منطقة كازانوفا شرق المدينة، حملة مكبرة للمرافق، استهدفت رفع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة التجارية وعدم استغلال الأرصفة والطريق العام في إشغالات تعرقل حركة السير.

ماذا حدث؟

وفي السياق ذاته، كثفت الأجهزة الأمنية والمرورية من تواجدها بمختلف المحاور الحيوية، حيث شنت حملة مرورية بمنطقة كذانوفا، تم خلالها متابعة الحالة المرورية وفحص عدد من المركبات وضبط المخالفات، بما يسهم في تحقيق الانضباط والحد من السلوكيات التي تؤثر على حركة المرور.

كما امتدت الحملات إلى ميدان الثقافة، أحد أهم الميادين الحيوية بمدينة سوهاج، حيث تم الدفع بالخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات وتنظيم عملية السير، خاصة مع الكثافات التي يشهدها الميدان خلال أوقات الذروة.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة أمنية متكاملة تعتمد على الانتشار الميداني المستمر والتعامل الحاسم مع المخالفات، مع استمرار الحملات بشكل دوري بمختلف مناطق المحافظة، بما يحقق سيولة مرورية ويمنع عودة الإشغالات والمظاهر العشوائية.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار تكثيف الحملات الأمنية والمرورية والمرافق، بالتوازي مع المتابعة الميدانية لمختلف الشوارع والميادين، تنفيذاً لتوجيهات مدير أمن سوهاج، بما يعزز حالة الانضباط ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتواصل الأجهزة المعنية جهودها لرصد المخالفات والتعامل معها بصورة فورية، مع استمرار التواجد الأمني والمروري بالشوارع الرئيسية والميادين الحيوية، لضمان انتظام الحركة وتحقيق الانضباط العام بمختلف أنحاء مدينة سوهاج.

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