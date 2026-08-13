الأوقاف تطلق مسابقة بحثية لإعداد «موسوعة الأخلاق المحمدية وأثرها في معالجة القضايا العصرية»

تطلق وزارة الأوقاف مسابقة بحثية لإعداد «موسوعة الأخلاق المحمدية وأثرها في معالجة القضايا العصرية»، بمشاركة الأئمة والواعظات والباحثين من أبناء الوزارة، بالتزامن مع الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف، بهدف إبراز الأخلاق النبوية وربطها بالقضايا والتحديات المعاصرة، وتقديم معالجات علمية ودعوية لها في ضوء الهدي النبوي.

وتستهدف المسابقة تشجيع البحث العلمي لدى الأئمة والواعظات والباحثين، ودراسة ما تضمنته السيرة النبوية من أخلاق وقيم، وبيان أثرها في بناء الإنسان والمجتمع، مع ربط كل بحث بإحدى القضايا العصرية ذات الصلة.

شروط المشاركة

تشترط المسابقة إعداد بحث علمي يتناول أحد أخلاق النبي ﷺ، مع بيان أثر هذا الخلق في معالجة إحدى القضايا العصرية، وألا يتجاوز البحث خمس صفحات.

كما يشترط الالتزام بالمنهج العلمي في إعداد البحث والتوثيق، ومراعاة جودة المادة العلمية وسلامة الأسلوب، وأن يكون البحث أصيلًا ومعدًّا خصيصًا للمسابقة، ولم يسبق نشره أو المشاركة به في مسابقة أخرى.

ويختار المشارك الخلق النبوي الذي يتناوله بحثه، على أن يكون عنوان البحث واضحًا ومحددًا، وأن يجمع بين الخلق النبوي والقضية المعاصرة التي يتناولها البحث.

آلية المشاركة والتحكيم

ترسل الأبحاث خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان، من خلال الرابط الإلكتروني الذي تخصصه الوزارة لهذا الغرض.

رابط التقديم من هنا



وتشكّل الوزارة لجنة علمية متخصصة لفحص الأبحاث وتحكيمها، واختيار أفضل الأعمال وفق معايير الجودة العلمية، وسلامة المنهج والتوثيق، وجودة الأسلوب، ومدى نجاح البحث في إبراز الخلق النبوي وربطه بقضية معاصرة.

جوائز مالية للأبحاث المتميزة

تخصص وزارة الأوقاف مكافآت مالية لأصحاب الأبحاث المتميزة وفق نتائج التحكيم العلمي، تشجيعًا للبحث العلمي والدعوي وإسهامًا في إثراء الفكر الإسلامي المعاصر.

وتجمع الوزارة الأبحاث المتميزة والفائزة في إصدار علمي واحد بعنوان «موسوعة الأخلاق المحمدية وأثرها في معالجة القضايا العصرية»، بما يتيح تقديم مادة علمية تجمع بين الهدي النبوي واحتياجات الواقع المعاصر.