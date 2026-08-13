وزير الأوقاف ينعى الدكتور سلمان سلامة عبد المالك

ينعى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف ، ببالغ الحزن والأسى، الأستاذ الدكتور سلمان سلامة عبد المالك - أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بأسيوط، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي والدعوي.

ويتقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، وتلامذته ومحبيه، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدمه من علم ودعوة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

في سياق آخر، أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة غدا ، التي تحمل عنوان «الإحسان إلى المحتاجين بين صدق العبودية وجمال السلوك»، على أن يتم تناول الموضوع في خطب الجمعة بالمساجد على مستوى الجمهورية، ضمن جهود الوزارة في نشر القيم الدينية والأخلاقية وتعزيز السلوكيات الإيجابية داخل المجتمع.

وتستهدف الخطبة توعية المواطنين بالضوابط الأخلاقية والإنسانية عند تقديم المساعدات والصدقات للمحتاجين، مع التأكيد على أن مساعدة الإنسان لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لإهانته أو كشف حاجته أمام الآخرين.

وأكدت وزارة الأوقاف أن الإحسان لا يرتبط فقط بقيمة المساعدة التي يقدمها الإنسان، وإنما يرتبط كذلك بالطريقة التي يقدم بها هذا العطاء، موضحة أن حفظ كرامة المحتاج واحترام مشاعره من أهم صور الإحسان الحقيقي.