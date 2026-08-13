رد فعل مفاجئ من محمد العدل بعد قرار عبد الله السعيد بالاستمرار مع الزمالك

علق المنتج محمد العدل، رئيس قناة الأهلي السابق، على قرار عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالاستمرار مع الفريق خلال الموسم الجديد، بعد حالة الجدل التي أثيرت حول مستقبله خلال الأيام الماضية.

وكتب محمد العدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عبد الله السعيد يصالح جمهور الزمالك.. ويعود للفريق.. وعفا الله عما سلف… مع خالص التمنيات بالتوفيق».

وكان عبد الله السعيد قد حسم موقفه من الاستمرار مع الزمالك، بعدما أعلن مواصلة مشواره مع الفريق خلال الموسم المقبل، عقب فترة من الجدل بسبب غيابه عن معسكر الإعداد وأزمته المتعلقة بالمستحقات المالية.

وقال السعيد في بيان نشره عبر حسابه الرسمي إنه فكر جديًا في اعتزال كرة القدم وإنهاء مسيرته بقميص الزمالك، قبل أن يتراجع عن الفكرة ويقرر الاستمرار مع الفريق خلال الموسم الجديد.

وأكد لاعب الزمالك اعتزازه بالفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء، مشددًا على أن علاقته بالنادي وجماهيره تمثل محطة مهمة في مسيرته الكروية.

وشهدت الأيام الماضية تضاربًا بشأن مستقبل السعيد، بعدما أعلن وكيله طلب اللاعب إنهاء تعاقده مع الزمالك، قبل أن تدخل الأزمة مرحلة جديدة من المفاوضات بين الطرفين، انتهت بإعلان اللاعب استمراره مع الفريق.

وفي سياق الاستعدادات للموسم الجديد، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه على ملعب نادي النادي بالعاصمة الجديدة، ضمن المعسكر المغلق الذي يقيمه الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

وشهد مران الزمالك استمرار غياب الثلاثي شيكو بانزا وعبد الله السعيد وخوان بيزيرا، في الوقت الذي يواصل فيه الجهاز الفني تجهيز اللاعبين للمنافسات المقبلة.

ويستعد الزمالك للمشاركة في عدد من البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الجديد، أبرزها الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، وكأس عاصمة مصر، وكأس السوبر المصري، إلى جانب بطولة دوري أبطال أفريقيا.