بعد إصابة بلعمري.. أزمة جديدة تضرب الأهلي فى معسكر إسبانيا

كشف الإعلامي محمد الليثي، عن موقف ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة في المباراة الودية المقبلة أمام يوروبا الإسباني، ضمن معسكر الفريق المقام حاليًا في إسبانيا استعدادًا للموسم الجديد.

وقال محمد الليثي، خلال تصريحات إذاعية، إن ياسر إبراهيم اشتكى من إجهاد عضلي، وهو ما دفع المدير الفني الحسين عموتة إلى اتخاذ قرار بإراحة اللاعب خلال المباراة التحضيرية الثانية للأهلي في إسبانيا، خوفًا من تفاقم الإصابة.

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد من خلال معسكره في إسبانيا، والذي يتضمن خوض عدد من المباريات الودية، قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة في كأس خوان جامبر يوم 19 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع يوروبا الإسباني، غدًا الجمعة 14 أغسطس، على ملعب سيف بوسك دي توسكا، في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً، في ثاني تجارب الفريق الودية خلال المعسكر.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على بادالونا بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما أمس، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

وشهدت المباراة تألق عدد من الصفقات الجديدة، حيث سجل علي محمود الهدف الأول، قبل أن يضيف أقطاي عبد الله الهدف الثاني، فيما اختتم أحمد سيد زيزو ثلاثية الأهلي.

كما أهدر سفيان بنجديدة، مهاجم الأهلي، ركلة جزاء خلال الشوط الأول، بعدما تصدى لها حارس مرمى بادالونا.

ومن المقرر أن يستمر معسكر الأهلي في إسبانيا حتى 20 أغسطس الجاري، ويتخلله برنامج تدريبي مكثف وعدد من المباريات الودية، أبرزها مواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر يوم 19 أغسطس.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة الشرقية إنبي، بينما يختتم الدور الأول بمواجهة وادي دجلة، على أن يخوض الفريق 13 مباراة من أصل 19 في المرحلة الأولى على استاد القاهرة.

وينطلق الدوري المصري الممتاز يوم 21 أغسطس الجاري، وتختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير المقبل، بينما تبدأ المرحلة الثانية يوم 8 مارس، وتختتم المسابقة يوم 28 مايو، حال عدم حدوث أي تعديلات على أجندة شهر مايو بسبب مواعيد نهائيات البطولات القارية، وفقًا لما كشفه طه عزت، رئيس لجنة المسابقات.