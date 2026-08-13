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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس البلوجر دهب أشرف و3 آخرين في واقعة ضرب سيدة وطفلين بالمقطم

المتهمين
المتهمين
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة ، حبس البلوجر دهب أشرف و3 آخرين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالتعدي بالضرب على طفلين في منطقة المقطم بالقاهرة.


تفاصيل القضية 

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله إحدى صانعات المحتوى، وتضمن ادعاءات بشأن تعرضها وأسرتها للاعتداء من جانب القوات الأمنية، على خلفية مشاجرة نشبت مع إحدى السيدات ونجلتها بمنطقة المقطم بالقاهرة.


 

وبالفحص، تبين أن قسم شرطة المقطم تلقى يوم 11 أغسطس بلاغًا من إحدى السيدات، كانت برفقة نجلتها البالغة من العمر 8 سنوات، وتبين إصابتهما بجروح وكدمات متفرقة، واتهمتا ربة منزل وبناتها الأربع، من بينهن صانعة محتوى، بالتعدي عليهما بالضرب إثر خلافات نشبت بسبب لهو الأطفال.


 

وأضافت المبلغة في وقت لاحق أن المشكو في حقهن، عقب علمهن بتحرير محضر ضدهن، عاودن التعدي عليها ووجهن إليها تهديدات بإلحاق الأذى بها ونجلتها لإجبارها على التنازل عن شكواها، كما وردت بلاغات من الأهالي تفيد بقيام المشكو في حقهن بتجميع الحجارة والزجاجات الفارغة استعدادًا للاعتداء على المبلغة ونجلتها.


 

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى محل البلاغ، إلا أن المشكو في حقهن ووالدهن بادروا بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة تجاه القوات، ما أسفر عن إصابة أحد ضباط القوة بجرح في فروة الرأس، فضلًا عن قيامهم بإحداث تلفيات عمدًا داخل الشقة وإصابة أنفسهم.


 

وفي أثناء الواقعة، قامت صانعة المحتوى دهب أشرف بتصوير مقاطع فيديو وبثها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت خلالها تعرضها وأسرتها للاعتداء من جانب القوات، وهو ما تبين عدم صحته وفقًا لما أسفرت عنه أعمال الفحص.


 

وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف وضبط المشكو في حقهم ووالدهن، وتبين أن ربة المنزل سبق اتهامها في قضية «بلطجة»، كما سبق اتهام زوجها في قضيتي «سرقة والاتجار في المواد المخدرة».


 

وبتفتيش والد المتهمات، عُثر بحوزته على كمية من مخدر «البودر»، وبمواجهته أقر بحيازتها بقصد الاتجار.


 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

جهات التحقيق المختصة حبس  البلوجر دهب أشرف البلوجر دهب أشرف التعدي بالضرب على طفلين

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