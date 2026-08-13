ليه الشعر بيقع زيادة في الصيف.. اكتشف الأسباب

تؤثر العوامل البيئية الصيفية بقوة على بنية خصلات الشعر وفروة الرأس، مما يؤدي إلى زيادة التقصف والتساقط نتيجة.

ووفقا لما جاء في موقع WebMD اليك اهم الأسباب وراء تساقط وتقصف الشعر:

الأشعة فوق البنفسجية

التعرض المكثف لأشعة الشمس الحارقة يضر بطبقة الكيوتيكل (الطبقة الخارجية الواقية للشعر) ويقوم عملياً "بطهي" جذع الشعرة (Hair Shaft)، مما يدمر الروابط البروتينية الطبيعية ويجعل الشعر جافاً، باهتاً، وهشاً للغاية وقابلاً للكسر والتساقط.

إتلاف الشعر بسبب مياه البحر والمسابح

الكلور يعمل على تجريد الشعر من زيوت الحماية الطبيعية ويسبب جفافاً شديداً وتقصفاً في الأطراف.

المياه المالحة

تحتوي على نسبة عالية من الأملاح التي تسحب الترطيب والماء من جذور الشعر والأنسجة المحيطة، مما يترك الشعر شديد الجفاف (Fried hair) وعرضة للتكسر السريع.

تفاقم جفاف الشعر وتطايره

عندما يتعرض الشعر للجفاف بسبب حرارة الشمس، فإنه يمتص الرطوبة الزائدة الموجودة في جو الصيف المحيط، مما يتسبب في انتفاخ جذع الشعرة وتلف الطبقة الخارجية، وبالتالي سهولة تعرضه للتقصف والتساقط من المنتصف أو الجذور.

دورة نمو الشعر الموسمية

توضح التقارير الطبية أن نمو الشعر يتأثر دورياً بتغيرات الفصول؛ حيث يشهد فصل الربيع والصيف تحول عدد أكبر من البصيلات نحو مراحل معينة، لينتج عن ذلك لاحقاً تساقط ملحوظ للخصلات عند التمشيط أو الغسيل.

زيادة وتيرة غسل الشعر وتراكم العرق

مع ارتفاع درجات الحرارة والتعرق المستمر، يضطر الأشخاص لغسل شعرهم بشكل متكرر، وفي حال استخدام شامبو قوي أو عدم العناية بترطيب الشعر بعمق بعد الغسيل، تفقد فروة الرأس توازنها الطبيعي وتتأثر صحة البصيلات سلباً.