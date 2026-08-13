محافظ أسوان يحيل حادث سقوط عمود إنارة مائل ومصرع شاب بشارع السلطان أبو العلا إلى النيابة

قرر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إحالة واقعة سقوط عمود إنارة مائل على شرفة أحد المنازل بشارع السلطان أبو العلا بمدينة أسوان، والتى أسفرت عن وفاة شاب إثر تعرضه لصعق كهربائى، إلى النيابة العامة، للتحقيق الكامل فى ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسببين فيها.

التحقيق الكامل فى الواقعة

وأكد محافظ أسوان ضرورة التعامل بكل حسم مع الواقعة، وإجراء تحقيق شامل للوقوف على أسباب سقوط عمود الإنارة المائل، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات، بما يضمن إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لما تسفر عنه التحقيقات.

إجراءات قانونية حاسمة والتأكيد على سلامة المواطنين



وشدد المهندس عمرو لاشين على أهمية سرعة إستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لإعمال شؤونها، حفاظاً على حقوق المتوفى وأسرته، وضمان عدم التهاون مع أى تقصير أو إهمال قد يثبت من خلال التحقيقات.

تقديم العزاء لأسرة المتوفى

وقدم محافظ أسوان خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشاب المتوفى، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.



وتأتى إحالة الواقعة إلى النيابة العامة فى إطار حرص محافظة أسوان على الحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، والتعامل الفورى والحاسم مع أى وقائع قد تمثل خطراً على حياة المواطنين أو سلامتهم، مع التأكيد على مراجعة عناصر ومكونات البنية الأساسية والمرافق ، وإتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.