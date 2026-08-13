نستعرض في السطور التالية تفاصيل حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق البرى أبو سمبل / أسوان ، والذى أسفر عن مصرع عامل ، وإصابة 19 عامل أخر .

وكان قد أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لـ20 عاملاً ، عقب تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالكيلو 16 بطريق أبو سمبل/أسوان البرى، حيث أسفر الحادث عن مصرع شخص ، وإصابة 19 آخرين، مع متابعة حالتهم الصحية أولًا بأول وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين للمستشفى

وفور وقوع الحادث تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ، والتعامل مع المصابين ونقلهم إلى مستشفى أبو سمبل الدولى لتلقى الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية والعلاج اللازم ، وأن الإصابات تنوعت ما بين جروح متفرقة بالجسم وكدمات وسحجات، وتم تقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين وفقًا لحالاتهم، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية تحت تصرف الجهات المعنية ، لحين إستكمال الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن.

غرفة طوارئ ومتابعة الحالة الصحية للمصابين

عقد فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية غرفة طوارئ برئاسة الدكتور محمد نشأت رئيس قطاع إقليم الصعيد والمشرف على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان لمتابعة الموقف أولاً بأول .



وتواصل الفرق الطبية بمستشفى أبو سمبل الدولى التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية تقديم الرعاية اللازمة للمصابين ومتابعة حالتهم ، مع التأكيد على توفير كافة الإمكانات الطبية المطلوبة للتعامل مع الحالات وإستقرارها ، لحين تماثلهم للشفاء الكامل .

الخلاصة :

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات محافظ أسوان بسرعة التعامل مع الحوادث وتوفير الرعاية الطبية العاجلة للمصابين ، مع إستمرار متابعة حالتهم الصحية وتقديم أفضل أوجه الرعاية والعلاج لهم .