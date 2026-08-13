مقاول وعمال التشطيبات.. القبض على طرفي مشاجرة داخل عقار بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل أحد العقارات بالإسكندرية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 9/ الجارى تبلغ لقسم شرطة باب شرق بحدوث مشاجرة بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم بين طرف أول : (مقاول تشطيبات ، 5 عمال) ، وطرف ثان : (8 عمال)، جميعهم مقيمين بنطاق محافظتى "الإسكندرية ، الدقهلية"، وذلك لإعتراض الطرف الثانى على دخول الطرف الأول للعقار محل البلاغ لإنهاء التشطيبات بعدد من الوحدات بذات العقار، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب، وكذا محاولة الطرف الأول الدخول لمقر إحدى الشركات الكائنة بذات العقار للتشاجر مع الطرف الثانى بسبب المنافسة على أعمال المقاولات.





أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





