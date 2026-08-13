إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق قفط القصير بقنا

أصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق قفط القصير الصحراوي الشرقي بقنا، بالقري من مدق قصر البنات.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بإصابة 8 أشخاص إثر تصادم سيارتين على بطريق قفط القصير عند مدق قصر البنات.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قفط التخصصى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.