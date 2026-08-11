معامل تنسيق جامعة قنا تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الثانية للتنسيق الإلكترونى

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، جاهزية معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة لاستقبال طلاب المرحلة الثانية من شهادة الثانوية العامة بشعبتيها "العلمية والأدبية" وبنظاميها "الحديث والقديم" لتسجيل رغباتهم، وذلك وفقا للجدول الزمني الذي اعلنته وزارة التعليم العالى.

وأوضح رئيس جامعة قنا، بأن تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية ينطلق اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026، ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، لمدة خمسة أيام متتالية، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

الحدود الدنيا للمرحلة الثانية:

أولاً: النظام الحديث:

الشعب العلمية: الحد الأدنى 220.00 درجة فأكثر بنسبة 68.75%

الشعبة الأدبية: الحد الأدنى 205.00 درجات فأكثر بنسبة 64.06%

ثانياً: النظام القديم:

الشعب العلمية الحد الأدنى 280.00 درجة فأكثر بنسبة 68.29%

الشعبة الأدبية الحد الأدنى 240.00 درجة فأكثر بنسبة 58.53%



فيما أكد الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس جامعة قنا لشئون التعليم والطلاب، تخصيص "معمل التطوير 1" بمبنى المدرجات، و"معمل التطوير 2" بقاعة الكافي نت، بطاقة استيعابية تبلغ 30 جهاز حاسب آلي، لتقديم كافة خدمات التنسيق الإلكتروني والإرشادات الفنية للطلاب، مع الالتزام التام بتوفير بيئة مريحة وآمنة خلال فترة التسجيل.

وأشار المهندس علي فكري، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، إلى أن العمل داخل المعامل يجري تحت إشراف كامل من أخصائيي ومتخصصي الإدارة لتقديم الدعم الفني المباشر، وتوضيح آلية التسجيل، ومساعدة الطلاب وأولياء الأمور في ترتيب وتعديل رغباتهم بدقة لمنع وقوع أي أخطاء أثناء إدخال البيانات.

