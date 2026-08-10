لتعزيز شراكة المجتمع المدني.. "تضامن قنا" يشارك في توقيع مذكرة تفاهم مشروع "ابنتي الغالية"

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، في فعاليات توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة "كوبتك أورفانز" الدولية و7 جمعيات أهلية بالمحافظة، لتنفيذ مراحل جديدة من مشروع "ابنتي الغالية"، في إطار توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، لتعزيز جهود الدولة والمؤسسات الأهلية للتمكين المجتمعي للفتيات ودعم فئات الرعاية الاجتماعية بمختلف القرى والمراكز.

وقال محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، إن اللقاء شهد استعراضاً لأنشطة وأهداف مشروع "ابنتي الغالية" وآليات تطبيقه الميداني بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وأنه في ختام الفعاليات تم التوقيع الرسمي على مذكرات التفاهم بين المنظمة والجمعيات الشريكة لبدء خطة العمل التنفيذية.

ولفت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، إلى أن المشروع يهدف إلى تزويد الفتيات بمهارات القيادة والمهارات الحياتية، لتمكينهن من تحقيق النجاح العلمي والتعليمي ليصبحن قادرات على إحداث تغيير إيجابي ملموس داخل الأسرة والمجتمع.

وأضاف بغدادي، أن البرنامج يعتمد على تدريب الشابات الجامعيات ليتولين دور "الأخوات الكبريات" والقدوة للفتيات "الأخوات الصغريات" في المرحلة الابتدائية، وهو ما ينعكس على تحسين الأداء الدراسي للصغار، ويكسب الكبار ثقة مضاعفة بالنفس وتقديرًا أعمق لأهمية تعليم المرأة وتطوير ذاتها.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، بأن مشروع "ابنتي الغالية" يوفر بيئة آمنة وداعمة للفتيات المشاركات من مختلف الخلفيات الثقافية والاجتماعية بالمحافظة، بما يضمن استدامة الأثر المجتمعي والتنموي للبرنامج.



