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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الإيرانية: المفاوضات مع عمان تهدف لتحديد مسار الملاحة في هرمز

بقائي
بقائي
محمد على

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إنه يجب منع اتاحة اي فرصة بأراضي دول المنطقة، أن تستخدمها الولايات المتحدة  في شن هجوم على إيران".

وتابع بقائي: "نتابع قضية اعتقال أربعة مواطنين إيرانيين في الكويت، لكن لم يُسمح لنا بالوصول القنصلي إليهم".

أضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: المفاوضات مع سلطنة عمان تهدف لتحديد مسار الملاحة في مضيق هرمز و ندعو دول المنطقة إلى تعزيز العلاقات والثقة والأمن دون لاعبين خارجيين، كما وأن  المفاوضات مع سلطنة عمان بناءة وإيجابية.

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، إلى استعداده لتصعيد الضغط الاقتصادي على إيران، متراجعًا على ما يبدو عن إصدار أوامر بشن المزيد من الضربات العسكرية، حتى مع مطالب طهران الصارمة.

ونقلت وكالة أنباء أكسيوس، التي أفادت بأنها تحدثت معه في مكالمة هاتفية قصيرة، عن ترامب قوله: "نحن نتعامل مع الأمر بهدوء".

قبل أسبوع واحد فقط، وجّه ترامب أحدث تهديداته بضرب إيران بقوة، ثم تراجع عنها، في الوقت الذي يضغط فيه من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأها مع إسرائيل في 28 فبراير.

وذكرت أكسيوس أن ترامب لم يُبدِ أي استياء يوم الأحد من تأخير إيران للاتفاق على فتح مضيق هرمز. 

وتطالب إيران الولايات المتحدة أولًا بإنهاء حصارها للموانئ الإيرانية ورفع العقوبات النفطية، وفقًا لمذكرة التفاهم التي وقّعها البلدان في يونيو.

وقد تسبب حصار إيران للمضيق منذ بدء الحرب في ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير، وأثّر سلبًا على الاقتصاد العالمي، ما زاد الضغط على إدارة ترامب مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

نُقل عن ترامب قوله: "نحن في مرحلة شبه تفاوض معهم. نراقب إيران عن كثب، ونراقب تضخمها الهائل ونقص السيولة لديها".

وأضاف ترامب أن أسعار النفط تتراجع، ما يُخفف من معاناة المستهلكين الأمريكيين جراء الحرب. وعن تعاملات الولايات المتحدة مع إيران، قال ترامب: "ستُحل الأمور. دائمًا ما تُحل. الأمر أشبه بلعبة شطرنج".
 


 

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