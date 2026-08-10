الفلبين: مصرع وإصابة 17 شخصا جراء إعصاري "لويس" و"مايماي"

أعلن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين اليوم /الاثنين/ مصرع ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة تسعة أخرين؛ جراء الأمطار الموسمية المصاحبة للإعصارين المداريين "لويس" و"مايماي".

وأوضح المجلس - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه تم تسجيل حالتي وفاة في مقاطعة "بينجويت" نتيجة انهيار أرضي، وثلاث حالات أخرى في مقاطعة "ريزال" بسبب انهيار صخري وسقوط شجرة .. كما أبلغت مقاطعة "باتانجاس" عن ثلاث وفيات نتيجة الغرق والصعق الكهربائي والانهيار الأرضي.

ولفت المجلس إلى أن الإعصارين تسببا أيضا في فقدان شخص وأثرا على 752 ألف شخص، كما ألحقا أضرارا بلغت قيمتها حوالي 1.12 مليار بيزو في البنية التحتية و3.53 مليون بيزو في القطاع الزراعي.

من جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية استمرار هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على مساحات واسعة من البلاد هذا الأسبوع .. وحذرت من استمرار خطر الانهيارات الأرضية في المناطق التي شهدت هطول أمطار غزيرة خلال الأيام القليلة الماضية.