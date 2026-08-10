قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوريا.. خارجون عن القانون يعتدون على مبنى إدارة منطقة عين العرب
بعد قرار الاستغناء عنه.. وكيل سيف جعفر يكشف موقف اللاعب من الزمالك
إسرائيل تحتجز جثامين 1700 فلسطيني كورقة مساومة في أي مفاوضات مستقبلية
قيام الليل قبل الفجر.. اغتنم فضلها وثوابها بأقل عدد ركعات
فض الأحراز في محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالمرج.. السبت
الفرق بين محضر سرقة التيار ومخالفة شروط التعاقد
كلية طب تعلن القبول بمجموع 50% فقط في مصر.. ما القصة؟
عقب استهداف خزان وقود.. مؤسسة النفط في ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى
مشغلين أغاني وبيلفوا بالشوارع.. أول رد رسمي على فيديو قيادة شباب لسيارة إسعاف
رابط تقليل الاغتراب 2026 بعد نتيجة المرحلة الأولى.. موعد التقديم وشروط التحويل بين الكليات
أبرزهم إمام عاشور وشوبير.. الأهلي يغلق باب الرحيل أمام نجومه رسمياً
هجوم استهدف منزله.. اغتيال مدير إدارة الاستخبارات العسكرية في ليبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الجامع الأزهر يناقش أحكام الحوالة في ملتقاه الفقهي ضمن «رؤية معاصرة»

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
عبد الرحمن محمد

يعقد الجامع الأزهر، اليوم، فعاليات ملتقاه الفقهي الرابع والستين ضمن سلسلة «الشرع والطب» تحت عنوان «رؤية معاصرة»، حيث يسلط الضوء على أحد أهم موضوعات فقه المعاملات وهو «أحكام الحوالة» من منظور فقهي معاصر يواكب احتياجات المجتمع وتطوراته.

ويشارك في الملتقى نخبة من علماء الأزهر، من بينهم الدكتور محمد صلاح، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، إلى جانب الدكتور أحمد لطفي زكي شلبي، أستاذ الفقه المساعد ورئيس قسم الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدسوق، فيما يتولى إدارة الحوار الإعلامي فوزي عبد المقصود من إذاعة القرآن الكريم، في إطار نقاش علمي يهدف إلى تبسيط المفاهيم الفقهية وربطها بالواقع المعاصر.

الحوالة تُعد من أبرز المعاملات المالية 

ويؤكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، أن هذه اللقاءات تمثل حلقة وصل مهمة بين العلوم الشرعية والتطبيقات الحياتية المختلفة، موضحًا أن الأزهر يسعى من خلالها إلى تقديم رؤية متوازنة تجمع بين ثوابت الدين ومتغيرات العصر، خاصة في القضايا التي تمس حياة الناس اليومية.

وأشار إلى أن الحوالة تُعد من أبرز المعاملات المالية التي أقرها الفقه الإسلامي لما تحققه من تيسير على الناس، حيث تتيح نقل الدين من ذمة إلى أخرى دون تعقيد، بما يخفف الأعباء ويقلل المخاطر، ويعزز روح التعاون والثقة بين الأفراد، لافتًا إلى أن هذا النظام يعكس جانبًا من مرونة الشريعة وقدرتها على مواكبة احتياجات المجتمعات.

كما أوضح أن من أهم مقاصد تشريع الحوالة التخفيف عن الناس وتسهيل سداد الديون، فضلًا عن تسريع أداء الحقوق وتقليل النزاعات، وهو ما يعكس اهتمام الشريعة بتحقيق العدالة وحفظ الحقوق بين المتعاملين.

من جانبه، شدد الدكتور هاني عودة على أهمية هذه الملتقيات في رفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا الفقهية المرتبطة بالحياة اليومية، مؤكدًا أن الربط بين الفقه والواقع يعزز فهم الناس للأحكام الشرعية ويساعدهم على تطبيقها بشكل صحيح في ظل التغيرات المتسارعة.

وأضاف أن الحوالة تمثل نموذجًا عمليًا لمرونة الفقه الإسلامي، حيث تلبي احتياجات التعاملات المالية الحديثة، بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية التي تضمن حقوق جميع الأطراف وتمنع أي شكل من أشكال الظلم أو النزاع.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى ضمن سلسلة لقاءات أسبوعية يحرص الجامع الأزهر على عقدها بانتظام كل يوم اثنين عقب صلاة المغرب داخل الظلة العثمانية، بهدف فتح آفاق الحوار وتبادل الرؤى بين العلماء والجمهور في مختلف القضايا التي تمس حياة الناس.

الجامع الأزهر «الشرع والطب» فقه المعاملات الملتقى الفقهي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

سعر الذهب

الجرام يتجاوز 7000 جنيه.. زيادة مفاجئة في سعر الذهب اليوم الاثنين

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

ترشيحاتنا

مصر تقدم شحنة جديدة من الأدوية لدعم القطاع الصحي اللبناني

مصر تقدم شحنة جديدة من الأدوية لدعم القطاع الصحي اللبناني

روسيا

روسيا: منع حزب معارض للحرب على أوكرانيا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية

ناقلة نفط

السبب مجهول.. انفجارات في ناقلة نفط بمصفاة الزاوية بليبيا

بالصور

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

بطائرات مسيرة.. سرقة 70 شعارا من سيارات فولكسفاجن ‏بلندن

شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن

فيديو

عزيز مرقة وحودة بندق

ديو مفاجأة.. عزيز مرقة وحودة لأول مرة معا في كليب “دقة”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد