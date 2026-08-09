تنسيق الأزهر 2026.. فتح المرحلة الثانية لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي خلال أيام

يستعد قطاع المعاهد الأزهرية للإعلان عن فتح باب المرحلة الثانية من تنسيق القبول بمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2026/2027، وذلك خلال الأيام المقبلة، عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق.

وأكد الدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن أعمال المرحلة الأولى تمت وفق الضوابط والقواعد المنظمة للقبول، مع مراعاة الكثافات والأعداد التي تستوعبها المعاهد الأزهرية بمختلف المحافظات، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وكانت نتيجة المرحلة الأولى قد أصبحت متاحة إلكترونيًا بدءًا من السبت 8 أغسطس 2026، حيث يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن موقف أبنائهم من خلال الرقم القومي للطفل والبيانات التي تم تسجيلها أثناء التقديم، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تسليم الملفات وتقديم المستندات المطلوبة، وذلك في موعد أقصاه 25 أغسطس 2026.

ويُطبق قطاع المعاهد الأزهرية نظام التنسيق الإلكتروني على مرحلتين لأول مرة هذا العام، في إطار خطة تطوير الخدمات الإلكترونية وتيسير إجراءات التقديم والقبول والاستعلام أمام أولياء الأمور، بما يسهم في سرعة إنجاز الإجراءات والاستفادة من الطاقة الاستيعابية للمعاهد على مستوى الجمهورية.

ويأتي تطبيق النظام الجديد تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتوسع في منظومة التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية، إلى جانب تعزيز مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

ومن المقرر أن يعلن قطاع المعاهد الأزهرية موعد بدء المرحلة الثانية من التنسيق الإلكتروني، إلى جانب ضوابطها وقواعد التقديم، خلال الفترة المقبلة.

ويمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة المرحلة الأولى من خلال بوابة التنسيق الإلكتروني لقطاع المعاهد الأزهرية، إضغط هنا.