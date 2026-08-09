خدمة أرقامي.. كيف تعرف الخطوط المسجلة باسمك بالرقم القومي عبر My NTRA؟

يبحث كثير من المواطنين عن طريقة معرفة الأرقام المسجلة باسمهم بالرقم القومي، خاصة مع إمكانية وجود خطوط هاتف محمول تم تسجيلها بالبيانات الشخصية دون علم صاحبها، ولهذا يتيح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة «أرقامي» عبر تطبيق My NTRA، والتي تمكن المستخدم من الاستعلام عن خطوط المحمول المسجلة باسمه لدى شركات الاتصالات العاملة في مصر.

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وتتيح الخدمة للمواطن مراجعة البيانات المرتبطة برقمه القومي، والتعرف على الخطوط المسجلة باسمه، مع إمكانية اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة في حال اكتشاف رقم لا يخصه.

ما هي خدمة «أرقامي»؟

تُعد خدمة «أرقامي» إحدى الخدمات المتاحة عبر تطبيق My NTRA التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتتيح للمواطن الاستعلام عن جميع خطوط الهاتف المحمول المسجلة باستخدام الرقم القومي الخاص به لدى شركات المحمول.

وتساعد الخدمة في التأكد من عدم وجود خطوط محمول غير معروفة مسجلة باسم المواطن، بما يتيح له التحرك سريعًا لإلغاء أي خط لا يحوزه أو لا يعرفه.

كيف تعرف الأرقام المسجلة باسمك بالرقم القومي؟

يمكن للمواطن الاستعلام عن الخطوط المسجلة باسمه بالرقم القومي من خلال تطبيق My NTRA، وذلك باتباع عدد من الخطوات:

تحميل تطبيق My NTRA من متجر App Store أو Google Play. إنشاء حساب جديد على التطبيق. إدخال رقم الهاتف المحمول والرقم القومي. تسجيل البريد الإلكتروني وتحديد كلمة مرور. إتمام عملية التحقق من خلال رمز OTP يصل عبر رسالة نصية. تسجيل الدخول إلى التطبيق. الدخول إلى قسم «خدمات الأفراد». اختيار خدمة «أرقامي». إدخال الرقم القومي للاستعلام عن الخطوط المسجلة باسم المستخدم.

وبعد إتمام خطوات الاستعلام، تظهر للمستخدم بيانات الخطوط المسجلة باسمه لدى شركات الاتصالات، مع عدم عرض أرقام الهواتف كاملة حفاظًا على الخصوصية.

لماذا لا يظهر رقم المحمول كاملًا في خدمة «أرقامي»؟

قد يلاحظ المستخدم أن رقم الهاتف لا يظهر بالكامل عند استخدام خدمة «أرقامي».

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن عدم ظهور رقم الهاتف كاملًا إجراء مقصود لحماية خصوصية المستخدمين، والحد من احتمالات إساءة استخدام البيانات الشخصية.

وبالتالي، فإن إخفاء جزء من الرقم لا يعني وجود مشكلة في الخدمة، وإنما يأتي ضمن إجراءات حماية بيانات المواطنين.

ماذا تفعل إذا وجدت خطًا مسجلًا باسمك ولا تعرفه؟

في حالة ظهور خط محمول مسجل باسم المواطن دون علمه، يمكنه التوجه إلى نقطة البيع التابعة لشركة المحمول واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء الخط.

ويتم ذلك من خلال:

تقديم مستند إثبات الشخصية.

تقديم طلب يفيد عدم حيازة الخط وطلب إلغائه.

استيفاء الاستمارة الرسمية الخاصة بالإجراء.

توقيع العميل والموظف المختص على الاستمارة.

ختم الاستمارة من نقطة البيع.

الحصول على نسخة من الاستمارة والاحتفاظ بها كإثبات على تقديم طلب الإلغاء.

ويُنصح المواطن بالاحتفاظ بهذا المستند، لأنه يثبت رسميًا أنه تقدم بطلب لإلغاء الخط الذي لا يحوزه.

هل أتحمل مسؤولية قانونية عن خط مسجل باسمي؟

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن مجرد تسجيل خط محمول باسم شخص لا يعني تلقائيًا تحميله المسؤولية عن أي استخدام غير قانوني للخط.

وأوضح أن تحديد المسؤولية القانونية يتم وفقًا للوقائع والأدلة ونتائج التحقيقات، وليس بناءً على مجرد التسجيل الشكلي للخط.

وبالتالي، فإن اكتشاف المواطن وجود رقم مسجل باسمه دون علمه لا يعني بمفرده ثبوت مسؤوليته عن أي مخالفة أو جريمة ارتُكبت باستخدام الخط، إذ يتم تحديد المسؤولية وفقًا للظروف والأدلة التي تكشفها التحقيقات.

«أرقامي» تكشف الخطوط المسجلة باسمك

وتكمن أهمية خدمة «أرقامي» في أنها تمنح المواطن فرصة مراجعة الخطوط المسجلة بالرقم القومي بصورة مباشرة، بدلًا من اكتشاف وجود خط غير معروف بعد استخدامه في مشكلة أو مخالفة.

وينصح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين بإجراء مراجعة دورية للخطوط المسجلة بأسمائهم، والإبلاغ سريعًا عن أي رقم لا يخصهم.

التحقق البيومتري عبر My NTRA قريبًا

وفي إطار تطوير الخدمة وتعزيز إجراءات التأكد من هوية المستخدم، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اعتماد تقنية التحقق البيومتري كوسيلة أكثر دقة للتحقق من هوية الشخص الذي يقوم بالاستعلام.

ومن المقرر إتاحة الخاصية عبر تطبيق My NTRA خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بما يدعم إجراءات حماية بيانات المستخدمين ويعزز دقة عملية التحقق من الهوية.

كيف تقدم شكوى إذا وجدت رقمًا غير تابع لك؟

إذا اكتشف المواطن وجود رقم محمول مسجل باسمه ولا يخصه، يمكنه تقديم شكوى رسمية إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويقوم الجهاز بفحص الشكوى والتحقق من مدى التزام شركة المحمول بالضوابط التنظيمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت وجود مخالفة.

طرق تقديم شكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

يمكن للمواطن تقديم الشكوى من خلال:

الرقم الموحد: 155.

تطبيق My NTRA.

الصفحات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مواقع التواصل الاجتماعي.

البريد الإلكتروني: [email protected] .

لماذا يجب أن تراجع الأرقام المسجلة بالرقم القومي؟

تساعد المراجعة الدورية لـالأرقام المسجلة باسم المواطن على اكتشاف أي خط غير معروف في وقت مبكر، واتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة لإلغائه.

ولا تقتصر أهمية الخدمة على معرفة عدد الخطوط المسجلة باسم المواطن، وإنما تمتد إلى التأكد من صحة البيانات المرتبطة بالرقم القومي، والإبلاغ عن أي خط لا يخص صاحبه.

لذلك، فإن استخدام خدمة «أرقامي» عبر تطبيق My NTRA بصورة دورية يمثل خطوة احترازية مهمة لكل مواطن يرغب في متابعة الخطوط المسجلة باسمه، خاصة مع إتاحة إجراءات رسمية لإلغاء الخطوط التي لا يحوزها، وإمكانية تقديم شكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عند وجود مخالفة.