صعوبة بالمشي.. تطورات معاناة توفيق عبد الحميد مع الانزلاق الغضروفي

حالة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، حول الفنان توفيق عبد الحميد، بعدما كشف عن معاناته من صعوبة في الحركة بسبب الغضروف.

وتصدر توفيق عبد الحميد، مؤشرات البحث تريند على محرك البحث جوجل، بعد تجدد الحديث عن وضعه الصحي.

ويرصد موقع “صدى البلد”، في التقرير التالي، تطورات مرض توفيق عبد الحميد ومعاناته.

توفيق عبد الحميد وإصابته بـ انزلاق غضروفي

منذ عدة سنوات، كشف الفنان توفيق عبد الحميد، عن معاناته من الانزلاق الغضروفي وآلام في العمود الفقري، ما أثر على ظهوره الفني وأبعده عن الجمهور حتى إعلان اعتزاله بسبب المرض.

وكان الفنان توفيق عبد الحميد نشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منشورا بعد إعلانه عدم الخضوع إلى عملية جراحية والاستمرار فى العلاج الطبيعي.

اعتزال توفيق عبد الحميد

كشف الفنان توفيق عبد الحميد -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عن اعتزاله الفن المرة الثانية بسبب ظروف صحية.

وكتب، في منشوره عبر فيسبوك: «ظروفي الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل، ولذلك أُعلن اعتزالي».

وكان الفنان توفيق عبد الحميد نشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منشورا بعد إعلانه عدم الخضوع إلى عملية جراحية والاستمرار فى العلاج الطبيعي نتيجة الانزلاق الغضروفي الذي تعرض له.

وقال توفيق عبد الحميد: "شيئًا فشيئا تبدأ في التعود على الألم، ما دمت محتملا، ثم يرسل الله في طريقك من هم أكثر تعرضا للأشد من الألم، فتصبر وترضى وتحمد الله، وتعتبر نفسك من المرفهين اللي بيدلعوا".

وقرر الفنان توفيق عبد الحميد عدم خضوعه إلى عملية جراحية بعد إصابته بانزلاق غضروفي منذ سنوات.

تطورات حالة توفيق عبد الحميد

وقال توفيق عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر قناة ON، مع الإعلامي أحمد سالم، إن حالته الصحية «ليست كما ينبغي»، مضيفًا: «الحمد لله لم يجد جديد، هناك بعض المشكلات بيتم التعامل معاها».

وأوضح توفيق عبد الحميد أن عودته إلى التمثيل أصبحت صعبة في ظل معاناته من مشكلات بالغضروف أثرت على حركته، مشيرًا إلى أن الأمر تسبب في صعوبة بالمشي والحركة، مؤكدًا أنه قد يقبل المشاركة في عمل فني إذا كان الدور مناسبًا لحالته الصحية و«خاصًا جدًا ونادرًا».

وعن ابتعاده عن الفن، قال توفيق عبد الحميد: «التمثيل وحشني لأنه حياتي»، موضحًا أن علاقته به بدأت منذ المرحلة الثانوية واستمرت خلال الجامعة ومعهد الفنون المسرحية، وصولًا إلى سنوات طويلة قضاها في العمل بالمسرح.

وتحدث الفنان توفيق عبد الحميد عن مكانة المسرح بالنسبة له، قائلًا إنه يظل مختلفًا لكونه يجمع الفنان بالجمهور وجهًا لوجه، وهو ما يمنحه روحًا وإحساسًا خاصًا.

كما أعرب توفيق عبد الحميد عن سعادته بحب الجمهور وتقديره، معتبرًا أن محبة الناس هي من أهم الأشياء التي خرج بها من مشواره الفني، واصفًا إياها بأنها «تاج على راسي».

أحدث أعمال توفيق عبد الحميد

وكان آخر أعمال توفيق عبد الحميد هو مسلسل “يو تيرن” مع ريهام حجاج، كما شارك في البطولة كل من الفنانين عبير صبرى وكريم قاسم وأيمن قيسونى ومحمود حجازى، والفنانة القديرة صفاء الطوخى وعبير منير وهلا السعيد وآخرون، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.