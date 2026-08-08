بسبب حالته الصحية.. توفيق عبد الحميد يكشف موقفه من العودة للتمثيل

كشف الفنان توفيق عبد الحميد آخر تطورات حالته الصحية، موضحًا أن وضعه لم يشهد جديدًا خلال الفترة الأخيرة، لكنه لا يزال يواجه بعض المشكلات الصحية التي يخضع للتعامل معها.

وقال توفيق عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر قناة ON، مع الإعلامي أحمد سالم، إن حالته الصحية «ليست كما ينبغي»، مضيفًا: «الحمد لله لم يجد جديد، هناك بعض المشكلات بيتم التعامل معاها».

وأوضح توفيق عبد الحميد أن عودته إلى التمثيل أصبحت صعبة في ظل معاناته من مشكلات بالغضروف أثرت على حركته، مشيرًا إلى أن الأمر تسبب في صعوبة بالمشي والحركة، مؤكدًا أنه قد يقبل المشاركة في عمل فني إذا كان الدور مناسبًا لحالته الصحية و«خاصًا جدًا ونادرًا».

وعن ابتعاده عن الفن، قال توفيق عبد الحميد: «التمثيل وحشني لأنه حياتي»، موضحًا أن علاقته به بدأت منذ المرحلة الثانوية واستمرت خلال الجامعة ومعهد الفنون المسرحية، وصولًا إلى سنوات طويلة قضاها في العمل بالمسرح.

وتحدث الفنان توفيق عبد الحميد عن مكانة المسرح بالنسبة له، قائلًا إنه يظل مختلفًا لكونه يجمع الفنان بالجمهور وجهًا لوجه، وهو ما يمنحه روحًا وإحساسًا خاصًا.

كما أعرب توفيق عبد الحميد عن سعادته بحب الجمهور وتقديره، معتبرًا أن محبة الناس هي من أهم الأشياء التي خرج بها من مشواره الفني، واصفًا إياها بأنها «تاج على راسي».