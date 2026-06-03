منشور جديد لـ توفيق عبد الحميد يوضح حقيقة عودته للتمثيل

علق الفنان توفيق عبد الحميد على الأنباء المتداولة بشأن عودته إلى التمثيل، مؤكدًا أنه لا ينوي التراجع عن قرار اعتزاله، مشيرًا إلى أن ظروفه الصحية تمنعه من العودة حاليًا.





وقال عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”: “اعتزلت ولا أنوي التراجع، ومستورة الحمد لله، في مشاكل صحية إذا اتعافيت منها أحب أختم حياتي الفنية على المسرح القومى

كان آخر أعمال توفيق عبد الحميد مسلسل "يوتيرن" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2022، وشارك في بطولته إلى جانب ريهام حجاج، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قيسوني، صفاء الطوخي، محمود حجازي، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

تدور أحداث مسلسل يوتيرن حول شخصية البطلة التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية، ويستعرض مسلسل يوتيرن علاقتها بزوجها ووالدها وصديق طفولتها، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث أزمة بينها وبين زوجها.



