سهير جودة توجه رسالة مؤثرة إلى توفيق عبد الحميد: الفن ليس مهنة فقط بل وطن ونافذة نجاة

علقت الإعلامية سهير جودة على الحالة النفسية التي يمر بها الفنان القدير توفيق عبد الحميد، في ضوء حديثه الأخير عن فقدان الشغف وابتعاده عن الساحة الفنية.

وقالت سهير جودة، في منشور إنساني مؤثر عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، إن أصعب ما قد يواجهه الفنان الحقيقي ليس المرض أو الغياب أو التقدم في العمر، بل اللحظة التي تمتلئ فيها الروح بالكلام ولا تجد مساحة للتعبير عنه، معتبرة أن هذه الحالة تمثل عبئًا نفسيًا وإنسانيًا بالغ القسوة.

وأضافت أن توفيق عبد الحميد لا يفصل بين فنه وروحه، ولا بين الكاميرا وقلبه، ولذلك فإن ابتعاده عن التمثيل لا يُعد مجرد غياب مهني، بل هو ابتعاد عن جزء أساسي من ذاته وهويته.

وأشارت إلى أن ملامحه دائمًا ما تحمل ما وصفته بـ“التعب النبيل”، مؤكدة أنه فنان عاش الحياة بإحساس عالٍ وصدق إنساني عميق، وهو ما جعل الجمهور يرتبط به ويصدقه رغم عدم لقائه شخصيًا.

وتابعت أن تصريح الفنان بشأن فقدان الشغف أثار حالة واسعة من الحزن، موضحة أن الفنان الحقيقي لا يصل إلى هذه المرحلة بسهولة، بل يمر بتراكمات من الوحدة والصمت والإرهاق العاطفي واستهلاك الروح الحساسة.

كما أوضحت أن الفن بالنسبة للفنانين الكبار ليس مجرد مهنة، بل وسيلة نجاة من العزلة، حيث تمثل الكاميرا نافذة للحياة، والمسرح مساحة أشبه بوطن كامل يمنحهم القدرة على الاستمرار.

واختتمت سهير جودة رسالتها بتوجيه التحية والدعاء للفنان توفيق عبد الحميد، متمنية له السلام النفسي والجسدي، ومؤكدة أنه سيظل واحدًا من أكثر الوجوه احترامًا وصدقًا في تاريخ الفن المصري، وأن اسمه سيبقى حاضرًا في وجدان الجمهور.