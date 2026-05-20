اصطدم بملاكي.. القبض على سائق تروسيكل يسير عكس الاتجاه بالسلام

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر قائد سيارة ملاكى من قائد مركبة تروسيكل لسيره عكس الاتجاه واصطدامه بسيارته واحداث تلفيات بها ولاذ بالفرار بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 25 إبريل الماضى تبلغ لقسم شرطة السلام أول من القائم على النشر “سائق”، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية، بتضرره من قائد مركبة "تروسيكل" لقيامه بالإصطدام به بطريق جسر السويس وفر هارباً.

وتم تحديد وضبط مركبة "التروسيكل" وقائده (مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على مركبة التروسيكل.. واتخاذ الإجراءات القانونية .