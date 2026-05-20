قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إعلان الحكومة.. تفاصيل أطول إجازة رسمية لـ عيد الأضحى 2026 للقطاعين الخاص والعام
دعاء يغفر الذنوب كلها في العشر من ذي الحجة.. هل وردت فيها أحاديث شريفة
فرنسا تعلن وصول حاملة الطائرات شارل ديجول إلى منطقة العمليات بشبه الجزيرة العربية
145 مليون دولار خسائر العال الإسرائيلية بسبب صواريخ إيران
قنصوة يشارك بمؤتمر «استشراف مستقبل مصر في التعليم» بالعاصمة الجديدة
محافظ القاهرة: تشغيل مجازر العاصمة 24 ساعة طوال أيام عيد الأضحى مع خدمات بيطرية كاملة بالمجان
بيان عاجل من حزب الله بشأن أحداث بلدة حداثا
تحذير عاجل من تخزين لحوم العيد بهذه الطريقة.. يسبب فسادها سريعا
لو عايز تسافر.. خطوات الهجرة الى كندا 2026 والأوراق المطلوبة
صناعة الألمنيوم في سلطنة عُمان.. فرص واعدة وشراكة كبيرة مع القاهرة
صور Ai .. حقيقة منشور ممارسة عامل البلطجة على المواطنين ببني سويف
وزراء الصحة العرب يتبنون قرارات داعمة لفلسطين واليمن ويقرون طب الصمود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية

أورمان الشرقية
أورمان الشرقية
محمد الطحاوي

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية نجاح جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 174 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقرى كفر الحمام وبنايوس والنحاس وحوض الطرفة بمركز الزقازيق، وأبو متنا بمركز ديرب نجم، وذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الشرقية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بعلاج المرضى غير القادرين من أبناء المحافظة، وتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد أحمد حمدى عبد المتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن القافلة شملت نخبة من الأطباء المتخصصين في مجالات “الباطنة، والعظام، والرمد، والجلدية، وأمراض القلب”، حيث تم توقيع الكشف الطبي على الحالات الأكثر احتياجًا، مع إجراء التحاليل والأشعة اللازمة بالمجان.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم القوافل العلاجية يتم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأوضح أن القوافل الطبية تضمنت إجراء جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشار إلى أن «الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم جميع أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية، لافتًا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا.

بالشرقية التضامن الاجتماعي مديرية التضامن الاجتماعي الزقازيق بمركز الزقازيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

الدواجن

6 جنيه دفعة واحدة.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

صورة تعبيرية

المقبلون على الزواج أولوية.. الحكومة تزف بشرى سارة للشباب

الأهلي

محمد عبدالجليل: الأهلي سيتوّج بالدوري المصري

أحمد الشرع

«حبايبنا وعزوتنا وتاج راسنا».. أحمد الشرع يعتذر لأهالي دير الزور بعد تصريحات والده المُسيئة

جون ادوارد

«مين جون إدوارد.. وصفقاته أي كلام».. عمرو الحديدي يُوجّه هجومًا قويًا على المدير الرياضي للزمالك

الطماطم

انفراجة قريبة في أسعار الطماطم.. متى يبدأ الانخفاض الحقيقي؟

ترشيحاتنا

يانكون

ناقد رياضي: الأهلي يخطط لاستعادة ميشيل يانكون في الجهاز الفني الجديد

توروب

مفاجأة مدوية.. تطورات جديدة بشأن مصير توروب مع الأهلي

الزمالك - بيراميدز - الأهلي

درع الدوري ديلفيري.. ماذا يحتاج الأهلي والزمالك وبيراميدز للتتويج باللقب؟

بالصور

استخرج مسمار معدني بطول 10سم من طفلة عمرها عامين دون جراحة بالزقازيق

الفريق الطبي
الفريق الطبي
الفريق الطبي

فوائد تناول اللحوم.. بهذه الشروط

طبيب يقدم فوائد تناول اللحوم..بهذه الشروط
طبيب يقدم فوائد تناول اللحوم..بهذه الشروط
طبيب يقدم فوائد تناول اللحوم..بهذه الشروط

بتكلفة 16 مليون جنيه.. افتتاح قسم الاستقبال والطوارئ الجديد بمستشفى الإبراهيمية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية

أورمان الشرقية
أورمان الشرقية
أورمان الشرقية

فيديو

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد