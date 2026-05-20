صناعة الألمنيوم في سلطنة عُمان.. فرص واعدة وشراكة كبيرة مع القاهرة

نظمت سفارة سلطنة عُمان في القاهرة، بالتعاون مع مجموعة أوكيو والشركة العُمانية لدرفلة الألمنيوم، ملتقى ترويجياً بعنوان “سلطنة عُمان: وجهتك للاستثمار في صناعات الشق السفلي للألمنيوم”، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في الصناعات التحويلية المرتبطة بصفائح الألمنيوم المدرفلة، والتعريف بالمزايا التنافسية التي يوفرها القطاع الصناعي العُماني.

وأكد عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن الملتقى يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، ويجسد الحرص المشترك على تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي وفتح آفاق جديدة للشراكة المستدامة بين البلدين.

وأوضح الرحبي، أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار توجهات سلطنة عُمان نحو تحقيق التنويع الاقتصادي وتعظيم القيمة المضافة للموارد الوطنية، انسجاماً مع رؤية عُمان 2040، التي تستهدف بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز دور القطاع الصناعي كمحرك رئيسي للنمو.

وأشار إلى أن قطاع الألمنيوم يُعد من أبرز القطاعات الصناعية الواعدة في سلطنة عُمان، لما يمتلكه من مقومات تنافسية وإمكانات واسعة لتحقيق التكامل الصناعي والاستثماري، لافتاً إلى أن السلطنة تعمل على تطوير الصناعات التحويلية وبناء سلاسل قيمة صناعية متكاملة مدعومة ببنية أساسية متطورة وموقع استراتيجي يربط الأسواق الإقليمية والعالمية.

وشهد الملتقى توقيع اتفاقية لإنشاء مركز خدمات للألمنيوم في سلطنة عُمان بين شركة زينوكس جلوبال والشركة العُمانية لدرفلة الألمنيوم، بهدف دعم الصناعات التحويلية وتعزيز سلاسل القيمة في قطاع الألمنيوم.

صناعة الألمنيوم في سلطنة عُمان

وأكد السفير الرحبي، أن التعاون بين السفارة ومجموعة “أوكيو” أثمر عن عدد من المبادرات النوعية والاتفاقيات التي تعزز المصالح الاقتصادية والاستثمارية للسلطنة، معرباً عن تطلعه إلى أن يسهم الملتقى في بناء شراكات استراتيجية مستدامة بين الشركات المصرية ونظيراتها العُمانية.

من جانبه، أكد أحمد مغاوري أن العلاقات المصرية العُمانية تمثل نموذجاً للعلاقات العربية الراسخة القائمة على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة نحو التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة، مشيداً بالدعم الذي تحظى به العلاقات الثنائية من الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطان هيثم بن طارق.

وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً ملحوظاً في التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن صناعات الشق السفلي للألومنيوم تمثل فرصة واعدة لتعميق التكامل الصناعي العربي وبناء سلاسل قيمة إقليمية أكثر تنافسية واستدامة.

بدوره، أعرب ماجد الزيني عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون مع الشركة العُمانية لدرفلة الألمنيوم، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف إنشاء مركز متطور لخدمات الألمنيوم بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف طن سنوياً، ليكون منصة صناعية وخدمية تدعم جذب الصناعات المستهدفة وتوفير احتياجاتها من المنتجات والخدمات الصناعية.

وأوضح أن المشروع يعكس الثقة في البيئة الاستثمارية التي توفرها سلطنة عُمان، وفي رؤيتها التنموية الطموحة التي تقوم على الاستدامة وتعزيز القيمة المضافة للموارد الوطنية.

من جهته، قال منذر الرواحي إن الملتقى يأتي ضمن جهود مجموعة “أوكيو” لتعزيز التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات النوعية، موضحاً أن الاتفاقية الجديدة لإنشاء مركز خدمات الألمنيوم في السلطنة تُقدر استثماراتها بنحو 2.5 مليون دولار أمريكي.

وأضاف أن برنامج “لدائن” نجح في استقطاب أكثر من 30 مشروعاً صناعياً باستثمارات تجاوزت 220 مليون دولار، مشيراً إلى أن المجموعة تعمل حالياً على توسيع البرنامج ليشمل الصناعات التحويلية للألمنيوم، بهدف تطوير سلاسل القيمة الصناعية وتعزيز المحتوى المحلي وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المستدام في سلطنة عُمان.