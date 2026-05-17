قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائمة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني
نقيب الفلاحين: الدلتا الجديدة أضخم مشروع قومي زراعي على أرض مصر
الاحتلال يهاجم تكية طعام بجانب مستشفى شهداء الأقصى.. وحماس: جريمة حرب
عصام مرعي: على معتمد جمال إظهار العين الحمراء للاعبي الزمالك.. ولابد من استبعاد شيكوبانزا
أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: مشروع الدلتا الجديدة مدعاة لفخر المصريين .. ومفاجأة بأسعار الذهب والدولار والدواجن
بعد مهاجمتها بمسيّرة.. الدولية للطاقة الذرية: معدلات إشعاع محطة براكة الإماراتية طبيعية
اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد.. فيديو
العاهل الأردني يؤكد لوزير الدفاع الاسترالي ضرورة ضمان أمن الدول العربية في أي تسوية للحرب
الشيوخ الأمريكي يعرقل مقترحا لتمويل أمن البيت الأبيض وقاعة ترامب بمليار دولار
الإمارات وسلطنة عُمان تطلقان ممرًا لوجستيًا متكاملًا لتعزيز حركة التجارة والشحن
وزارة الزراعة: مشروع الدلتا الجديدة يعزز الأمن الغذائي ويوفر فرص عمل للشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإمارات وسلطنة عُمان تطلقان ممرًا لوجستيًا متكاملًا لتعزيز حركة التجارة والشحن

جمارك الشارقة بالإمارات تطلق ممرا لوجستيا متكاملا مع سلطنة عُمان
جمارك الشارقة بالإمارات تطلق ممرا لوجستيا متكاملا مع سلطنة عُمان
أ ش أ

أطلقت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة بالإمارات ممرا لوجستيا متكاملا مع جمارك سلطنة عُمان، بما يسهم في تعزيز كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد على المستوى الإقليمي ويدعم انسيابية حركة التجارة وتنوع الخيارات اللوجستية أمام قطاع الأعمال.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الممر يغطي عددا من الموانئ العُمانية يتقدمها ميناء صحار بحكم موقعه الجغرافي القريب من الإمارات إلى جانب موانئ الدقم وصلالة بما يوفر منظومة مرنة من المسارات اللوجستية التي تدعم استمرارية تدفق التجارة وتلبي احتياجات الأسواق.

ويأتي هذا الممر اللوجستي ضمن منظومة الشارقة اللوجستية المتكاملة التي ترتكز على تكامل بنيتها البحرية بين الساحلين الشرقي والغربي وتشكل الموانئ البحرية أحد أبرز ركائزها وفي مقدمتها ميناء خورفكان بوصفه مركزا بحريا إقليميا رئيسيا ومحورا استراتيجيا يدعم كفاءة استقبال ومناولة الحاويات والبضائع.

كما يعزز الممر التكامل بين النقل البحري والبري من خلال توفير امتداد لوجستي متكامل يوسّع نطاق الوصول إلى الأسواق ويعزز كفاءة العمليات دون أن يحل محل المسارات البحرية القائمة بل يسهم في دعم مرونة المنظومة اللوجستية وتنوع خياراتها.

ويتم تشغيل الممر اللوجستي عبر المنافذ البرية لإمارة الشارقة وفي مقدمتها منفذ خطمة ملاحة الحدودي في كلباء ومنفذ المدام بما يعزز كفاءة الربط اللوجستي بين الموانئ والمراكز التجارية في دولة الإمارات وسلطنة عُمان ويضمن انسيابية حركة الشحنات بين الجانبين.

وقد بدأ التشغيل الفعلي للممر اللوجستي بدءا من 14 مايو الجاري بعد استكمال جميع المتطلبات الفنية والتنسيقية بين الجهات المعنية وقد شهد الممر انطلاق أولى الشحنات من ميناء خالد في الشارقة إلى ميناء صحار مرورا بـ منفذ خطمة ملاحة الحدودي في خطوة نوعية تؤكد جاهزية المنظومة التشغيلية وتعكس كفاءة التكامل بين المسارات البحرية والبرية وتفتح آفاقاً أوسع لانسيابية حركة التجارة بين الجانبين كما بدأت حركة الشحنات المتبادلة عبر الممر بما يعزز تدفق البضائع ويكرّس التكامل اللوجستي بين إمارة الشارقة وسلطنة عُمان.

وأكدت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة أن إطلاق هذه المبادرة يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان ويجسد مستوى متقدما من التكامل الاستراتيجي بين الجانبين بما يسهم في تطوير منظومة لوجستية متكاملة تدعم استمرارية تدفق التجارة بكفاءة عالية.

وأشارت إلى أن الممر يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز مكانة إمارة الشارقة كمركز إقليمي رائد في الخدمات اللوجستية من خلال توفير خيارات مرنة تدعم حركة التجارة وتمكّن الشركات من التكيف مع المتغيرات التشغيلية.

هيئة الشارقة للموانئ جمارك سلطنة عُمان حركة التجارة ميناء صحار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

صلاح عبد الله

«سيبوني أفضفض» .. رد فعل مُفاجئ من الفنان صلاح عبدالله بعد خسارة الزمالك كأس الكونفدرالية

عيد الأضحى

دار الإفتاء تستطلع الهلال.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى لعام 2026

تعليق ناري من أحمد موسى على التصرف الأخير لمحمد صلاح

أحمد موسى يعلّق على رسالة محمد صلاح: «كشف كوارث ليفربول»

ترشيحاتنا

الجيش الملكى

نهائى دوري أبطال إفريقيا .. مهاجم الأهلي يقود تشكيل الجيش الملكى ضد صن داونز

عصم مرعي

عصام مرعي: لاعبو الزمالك يجب تقديمهم أفضل أداء أمام سيراميكا.. وبيزيرا مجاش

هويلوند

نابولي يحسم صفقة هويلوند نهائيًا بعد التأهل لدوري أبطال أوروبا

بالصور

فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards

حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards
حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards
حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

مع ارتفاع درجات الحرارة.. 10 نصائح لمواجهة الطقس الحار

مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار

رفع 9 آلاف طن قمامة ومخلفات مبانٍ بالشرقية

ازالة
ازالة
ازالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد