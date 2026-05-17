عصام مرعي: على معتمد جمال إظهار العين الحمراء للاعبي الزمالك.. ولابد من استبعاد شيكوبانزا

طالب عصام مرعي نجم الكرة المصرية السابق، باستبعاد شيكوبانزا من تشكيل الزمالك الأساسي امام سيراميكا كليوباترا نظرا لما بدر منه أمام اتحاد العاصمة.

وقال مرعي في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: لابد من استبعاد شيكوبانزا من تشكيل الزمالك في مباراة سيراميكا كليوباترا بسبب اعتراضه الغير لائق عقب تبديله أمام اتحاد العاصمة.

واضاف: رد فعل شيكوبانزا غريب وغير لائق ولا بد أن يكون هناك وقفة مع اللاعبين ومثل هذه التصرفات

وتابع: لا بد من أن يكون هناك وقفة مع شيكوبانزا ومع اي لاعب يخرج عن النص، ولا بد أن يظهر معتمد جمال العين الحمراء للاعبي الزمالك