قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائمة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني
نقيب الفلاحين: الدلتا الجديدة أضخم مشروع قومي زراعي على أرض مصر
الاحتلال يهاجم تكية طعام بجانب مستشفى شهداء الأقصى.. وحماس: جريمة حرب
عصام مرعي: على معتمد جمال إظهار العين الحمراء للاعبي الزمالك.. ولابد من استبعاد شيكوبانزا
أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: مشروع الدلتا الجديدة مدعاة لفخر المصريين .. ومفاجأة بأسعار الذهب والدولار والدواجن
بعد مهاجمتها بمسيّرة.. الدولية للطاقة الذرية: معدلات إشعاع محطة براكة الإماراتية طبيعية
اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد.. فيديو
العاهل الأردني يؤكد لوزير الدفاع الاسترالي ضرورة ضمان أمن الدول العربية في أي تسوية للحرب
الشيوخ الأمريكي يعرقل مقترحا لتمويل أمن البيت الأبيض وقاعة ترامب بمليار دولار
الإمارات وسلطنة عُمان تطلقان ممرًا لوجستيًا متكاملًا لتعزيز حركة التجارة والشحن
وزارة الزراعة: مشروع الدلتا الجديدة يعزز الأمن الغذائي ويوفر فرص عمل للشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا مينا يزور مركز علاج أورام الأطفال بمستشفى برج العرب الجامعي| صور

الأنبا مينا أسقف إيبارشية برج العرب والعامرية
الأنبا مينا أسقف إيبارشية برج العرب والعامرية
ميرنا رزق

قام نيافة الحبر الجليل الأنبا مينا أسقف برج العرب والعامرية وتوابعها، اليوم، بزيارة رعوية إلى مركز علاج أورام الأطفال بمستشفى برج العرب الجامعي، في لفتة أبوية تحمل مشاعر المحبة والرعاية والاهتمام بالأطفال المرضى وأسرهم، وسط أجواء إنسانية وروحية مملوءة بالرجاء والتشجيع.

وكان في استقبال نيافته د. محمد أمين – مدير عام مستشفى برج العرب الجامعي، ود. زياد عبد العزيز – نائب مدير مستشفى برج العرب الجامعي، ومحمد عشري – مدير العلاقات العامة بالمستشفى.
وذلك إلى جانب عدد من قيادات وأطقم العمل بالمستشفى، حيث رحّبوا بزيارة نيافته، في أجواء مملوءة بالمحبة والتقدير والتعاون المثمر.

كلمات تشجيع ودعم

وخلال الزيارة، التقى نيافته بعدد من الأطفال داخل المركز، واطمأن على حالتهم الصحية، كما قدّم كلمات تشجيع ودعم روحي للأسر، مؤكدًا أهمية التمسك بالرجاء والثقة في عمل الله، ومشيدًا بالدور الإنساني والطبي الذي يقدمه الفريق الطبي والعاملون بالمركز في خدمة الأطفال.

كما قام نيافته بتكريم الدكتور محمد أحمد أمين، مدير المستشفى، تقديرًا لجهوده المخلصة في خدمة المرضى والعمل الإنساني والطبي، حيث أهداه نيافته درع المطرانية تعبيرًا عن المحبة والتقدير.

وفي إطار الدعم والمساندة، قدّم نيافة الأنبا مينا تبرعًا ماليًا لصالح المستشفى، دعمًا لرسالتها العلاجية والإنسانية في رعاية الأطفال وتقديم الخدمة الطبية لهم.

وشملت الزيارة:

ـ تفقد بعض أقسام المركز ووحدات الرعاية.
ـ  لقاءات مع الأطفال وأسرهم.

ـ  تقديم هدايا تذكارية للأطفال.
ـ صلاة من أجل المرضى وسلامهم.
ـ  توجيه كلمات دعم وتشجيع للفريق الطبي والخدمي.

ـ تكريم إدارة المستشفى وتقديم درع المطرانية.

أكد نيافة الأنبا مينا خلال الزيارة على:

ـ قيمة المحبة العملية وخدمة المتألمين.

ـ أهمية الرجاء وعدم الاستسلام للضعف أو الخوف.

ـ  حضور الله وسط الألم والتجارب.

ـ  دور الكنيسة في مساندة الإنسان روحيًا وإنسانيًا.

واختُتمت الزيارة وسط مشاعر من الامتنان والفرح الروحي، في صورة تعبّر عن روح المحبة والرعاية التي تحرص عليها إيبارشية برج العرب والعامرية تجاه جميع أبنائها، مؤكدين أن الخدمة الحقيقية تنبع من قلب يحمل محبة المسيح للجميع.

الأنبا مينا الأنبا مينا أسقف برج العرب والعامرية الكنيسة مركز علاج أورام الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

صلاح عبد الله

«سيبوني أفضفض» .. رد فعل مُفاجئ من الفنان صلاح عبدالله بعد خسارة الزمالك كأس الكونفدرالية

عيد الأضحى

دار الإفتاء تستطلع الهلال.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى لعام 2026

تعليق ناري من أحمد موسى على التصرف الأخير لمحمد صلاح

أحمد موسى يعلّق على رسالة محمد صلاح: «كشف كوارث ليفربول»

ترشيحاتنا

للأسر الأولى بالرعاية.. شيخ الأزهر يشهد بروتوكول بين بيت الزكاة والمكتب الكويتي الخيري

للأسر الأولى بالرعاية.. شيخ الأزهر يشهد بروتوكول بين بيت الزكاة والمكتب الكويتي الخيري

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: النفس تطمئن بالرجوع إلى الله لا باتباع الهوى

الأوقاف: العمل عمران.. والعمران ثلث الدين

ثلث الدين .. وزارة الأوقاف قيمة العمل والعمران

بالصور

فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards

حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards
حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards
حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

مع ارتفاع درجات الحرارة.. 10 نصائح لمواجهة الطقس الحار

مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار

رفع 9 آلاف طن قمامة ومخلفات مبانٍ بالشرقية

ازالة
ازالة
ازالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد