الأنبا مينا يزور مركز علاج أورام الأطفال بمستشفى برج العرب الجامعي| صور

قام نيافة الحبر الجليل الأنبا مينا أسقف برج العرب والعامرية وتوابعها، اليوم، بزيارة رعوية إلى مركز علاج أورام الأطفال بمستشفى برج العرب الجامعي، في لفتة أبوية تحمل مشاعر المحبة والرعاية والاهتمام بالأطفال المرضى وأسرهم، وسط أجواء إنسانية وروحية مملوءة بالرجاء والتشجيع.

وكان في استقبال نيافته د. محمد أمين – مدير عام مستشفى برج العرب الجامعي، ود. زياد عبد العزيز – نائب مدير مستشفى برج العرب الجامعي، ومحمد عشري – مدير العلاقات العامة بالمستشفى.

وذلك إلى جانب عدد من قيادات وأطقم العمل بالمستشفى، حيث رحّبوا بزيارة نيافته، في أجواء مملوءة بالمحبة والتقدير والتعاون المثمر.

كلمات تشجيع ودعم

وخلال الزيارة، التقى نيافته بعدد من الأطفال داخل المركز، واطمأن على حالتهم الصحية، كما قدّم كلمات تشجيع ودعم روحي للأسر، مؤكدًا أهمية التمسك بالرجاء والثقة في عمل الله، ومشيدًا بالدور الإنساني والطبي الذي يقدمه الفريق الطبي والعاملون بالمركز في خدمة الأطفال.

كما قام نيافته بتكريم الدكتور محمد أحمد أمين، مدير المستشفى، تقديرًا لجهوده المخلصة في خدمة المرضى والعمل الإنساني والطبي، حيث أهداه نيافته درع المطرانية تعبيرًا عن المحبة والتقدير.

وفي إطار الدعم والمساندة، قدّم نيافة الأنبا مينا تبرعًا ماليًا لصالح المستشفى، دعمًا لرسالتها العلاجية والإنسانية في رعاية الأطفال وتقديم الخدمة الطبية لهم.

وشملت الزيارة:

ـ تفقد بعض أقسام المركز ووحدات الرعاية.

ـ لقاءات مع الأطفال وأسرهم.

ـ تقديم هدايا تذكارية للأطفال.

ـ صلاة من أجل المرضى وسلامهم.

ـ توجيه كلمات دعم وتشجيع للفريق الطبي والخدمي.

ـ تكريم إدارة المستشفى وتقديم درع المطرانية.

أكد نيافة الأنبا مينا خلال الزيارة على:

ـ قيمة المحبة العملية وخدمة المتألمين.

ـ أهمية الرجاء وعدم الاستسلام للضعف أو الخوف.

ـ حضور الله وسط الألم والتجارب.

ـ دور الكنيسة في مساندة الإنسان روحيًا وإنسانيًا.

واختُتمت الزيارة وسط مشاعر من الامتنان والفرح الروحي، في صورة تعبّر عن روح المحبة والرعاية التي تحرص عليها إيبارشية برج العرب والعامرية تجاه جميع أبنائها، مؤكدين أن الخدمة الحقيقية تنبع من قلب يحمل محبة المسيح للجميع.