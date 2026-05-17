بعد مهاجمتها بمسيّرة.. الدولية للطاقة الذرية: معدلات إشعاع محطة براكة الإماراتية طبيعية

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مستويات الإشعاع في محطة براكة النووية بالإمارات ما تزال ضمن المعدلات الطبيعية، وذلك عقب حريق اندلع نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة، مشيرة إلى عدم تسجيل أي إصابات أو تأثيرات إشعاعية.

وأوضحت الوكالة أنها تتابع التطورات بشكل مستمر، وتبقى على تواصل مع السلطات الإماراتية لتقديم الدعم عند الحاجة.

كان مكتب أبوظبي الإعلامي قد أعلن أن الحريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة بمنطقة الظفرة، نتيجة استهداف بمسيّرة، مؤكداً السيطرة على الموقف واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

كما شددت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على أن الحادث لم يؤثر على سلامة المحطة أو كفاءة أنظمتها التشغيلية، وأن المحطات الأربع تواصل عملها بشكل طبيعي.