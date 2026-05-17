حرارة قياسية تضرب مصر.. الأرصاد تطلق تحذيرات عاجلة من ذروة الموجة الحارة

حالة الطقس
محمد البدوي

تشهد مصر خلال الأيام المقبلة موجة شديدة الحرارة تُعد من أقوى الموجات التي تضرب البلاد منذ بداية فصل الربيع، وسط تحذيرات متزايدة من هيئة الأرصاد الجوية بشأن خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

حالة الطقس اليوم

نشاط للرياح المثيرة للرمال 

وتوقعت الهيئة ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على مختلف المحافظات، خاصة القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، بالتزامن مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في المناطق المكشوفة والصحراوية.

الإجراءات الوقائية اللازمة

كما دعت المواطنين إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، مثل الإكثار من شرب المياه وارتداء الملابس القطنية الفاتحة وتجنب الخروج وقت الظهيرة، حفاظًا على الصحة العامة وتفاديًا للإجهاد الحراري وضربات الشمس.

موجة شديدة الحرارة

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لموجة شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون يومي الأحد والاثنين، حيث تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بينما تصل إلى 44 درجة في محافظات جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

خصائص الشتاء والصيف

وأوضحت غانم، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذه الأجواء تُعد طبيعية نسبيًا خلال النصف الثاني من فصل الربيع، والذي يشهد عادة موجات حارة نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية منخفضة الرطوبة، مؤكدة أن فصل الربيع يُعتبر من أكثر فصول السنة تقلبًا، إذ يجمع بين خصائص الشتاء والصيف.

 استمرار الأجواء الحارة

وأضافت أن فرص انخفاض درجات الحرارة نهارًا أصبحت محدودة مع اقتراب فصل الصيف رسميًا، لافتة إلى أن درجات الحرارة الصغرى بالقاهرة الكبرى ستتراوح ما بين 29 و30 درجة مئوية، ما يعكس استمرار الأجواء الحارة خلال فترات النهار.

 ارتفاع نسب الرطوبة

كما أشارت إلى أن الأجواء الليلية لن تشهد البرودة المعتادة كما كان يحدث خلال الأسابيع الماضية، خاصة مع بدء ارتفاع نسب الرطوبة تدريجيًا مع دخول شهر يونيو، وهو ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس سواء نهارًا أو ليلًا.

الإحساس بحرارة الطقس

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية أن يوم الأحد سيشهد ارتفاعًا يتجاوز المعدلات الطبيعية بنحو 6 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي وكتل هوائية صحراوية تزيد من الإحساس بحرارة الطقس، لتسود أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

 نشاط الرياح المثيرة للرمال 

وأضافت أن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة سيستمر يومي الأحد والاثنين، خاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، مطالبة مرضى الحساسية والصدر بضرورة ارتداء الكمامات وتجنب التعرض المباشر للأتربة.

التعرض المباشر لأشعة الشمس

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصًا خلال ساعات الذروة من 11 صباحًا حتى 4 عصرًا، مع أهمية شرب كميات كبيرة من المياه والسوائل وارتداء أغطية الرأس أثناء التواجد خارج المنزل.

حالة الطقس غدا

 التغيرات المناخية العالمية 

وأوضحت أن الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار تدريجيًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء، لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية نسبيًا، مشيرة إلى أن صيف هذا العام قد يشهد ارتفاعًا في نسب الرطوبة نتيجة التغيرات المناخية العالمية وظاهرة النينيو.

طقس عيد الأضحى

كما توقعت أن يكون طقس عيد الأضحى صيفيًا معتادًا، مع درجات حرارة تتجاوز 30 درجة مئوية نهارًا، وسط أجواء حارة خلال النهار ومعتدلة نسبيًا ليلًا.

