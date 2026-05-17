خلال أسبوع.. جيش الاحتلال يعلن إصابة 105 جنود في معارك بجنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 105 من جنوده خلال معارك واشتباكات جرت في جنوبي

لبنان خلال الأسبوع الأخير.

ومنذ قليل ؛ ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أربعة من جنوده أُصيبوا بجروح متفاوتة، بينهم إصابة خطيرة وأخرى متوسطة، خلال حادث وقع في جنوب لبنان، نتيجة مرور آلية عسكرية على عبوة ناسفة خلال ساعات الليل.

وقال المتحدث باسم الجيش إن الحادث أسفر عن إصابة ضابط بجروح متوسطة، وجندي بجروح خطيرة، إضافة إلى إصابة ضابط آخر وجندي بجروح طفيفة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه جرى إجلاء المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.