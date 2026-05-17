فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards

شاركت الفنانة كارولين عزمى ، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها خلال تكريمها فعاليات حفل توزيع جوائز Trend Awards .

تفاصيل إطلالة كارولين عزمى..

وظهرت كارولين عزمى، باطلالة جريئة مرتدية فستانا باللون الاحمر الجرئ الحمالات .

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

وتعد الفنانة كارولين عزمى، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها

شهدت فعاليات حفل توزيع جوائز Trend Awards حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، من بينهم ياسر جلال، وأحمد العوضي، وفاء عامر، وباسم سمرة، وسماح أنور، وعصام السقا، ويارا السكري، والإعلامي عمرو الليثي، ومحمود الليثي، ومرام علي، ومنى أحمد زاهر، إلى جانب نخبة من صناع الدراما والضيوف.



